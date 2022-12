Gobierno presenta proyecto para que José Williams reemplace a la presidenta Dina Boluarte cuando ella viaje al exterior

Dina Boluarte aún no ha solicitado algún permiso para viajar al extranjero | Fuente: AFP

El Poder Ejecutivo envió este lunes un proyecto de resolución legislativa, con caracter de urgente, para formalizar que el actual titular del Congreso, José Williams, reemplace a la mandataria Dina Boluarte en el despacho presidencial cuando ella tenga que ausentarse del país para realizar actividades en el extranjero.

La propuesta busca incorporar el literal K en el artículo 32 del Reglamento del Congreso sobre las funciones y atribuciones del titular del Legislativo. De esta manera se podrá permitir que Williams realice las funciones representativas y administrativas que permitan el normal funcionamiento de la presidencia, pero no hará actos de gobierno.

"Es válido en términos constitucionales concluir que debe ser el Presidente del Congreso quien asuma el encargo del despacho presidencial en caso el Presidente o la Presidenta de la República viaje al exterior y sus Vicepresidentes se encuentren impedidos de asumir tal encargo. Ahora bien, entendiendo que es un escenario sui generis que el titular de un poder del Estado (en este caso, del Poder Legislativo) asuma la encargatura del despacho presidencial (es decir, del Poder Ejecutivo), es necesario precisar y recalcar que el ejercicio de dicha encargatura temporal no supone, bajo ningún contexto, que el Presidente de la República encargado del despacho presidencial pueda llevar a cabo acciones diferentes a las de índole administrativa o representativa", se lee en una parte del proyecto de ley.

Respecto a la posibilidad de que Boluarte sea reemplazada por el premier Alberto Otárola eso se descarta, debido a que, según afirma el proyecto de ley, nuestro diseño constitucional prevé que, ante la ocurrencia del presidente o presidenta de la República, así como de sus vicepresidentes, “quien debe quedar encargado del despacho presidencial también ha de ser elegido mediante voto popular”.

"Por ende, al no ser el presidente del Consejo de Ministros elegido mediante elecciones generales, no podría interpretarse que es aquel quien debe encargarse del despacho presidencial, pues ello permitiría que cualquier ciudadano que no ha participado de una elección democrática, pueda acceder a la conducción del gobierno”, se señala en el proyecto de ley.

Al respecto, desde la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso indicaron que esta iniciativa será debatida desde las 7 de la noche de este martes 27 de diciembre en una sesión virtual del grupo de trabajo.

🚨#URGENTE@ComisionConsti2 debatirá y votará:

✅️Predictamen 3839/2022-PE que permite encargar el Despacho Presidencial al Presidente del @congresoperu

Este martes 27 de diciembre del 2022, Hora: 7:00 PM de manera

virtual. pic.twitter.com/Ho8qPxQa9r — Comisión Constitución y Reglamento (@ComisionConsti2) December 27, 2022

El expresidente Pedro Castillo fue impedido por el Congreso de salir del país hasta en tres oportunidades debido a la cantidad de investigaciones fiscales que tiene en su contra. Su sucesora, Dina Boluarte, aún no ha solicitado algún pedido para viajar fuera del Perú.

Reorganizan despacho presidencial

La presidenta Dina Boluarte ordenó la reorganización el Despacho Presidencial y constituyó una comisión encargada para este fin. El abogado e internacionalista Óscar Schiappa-Pietra será el encargado de liderar dicha misión y expresó que durante la gestión de Pedro Castillo, dicho lugar era una coladera.

"Eso ha sido una coladera donde personas prontuariadas o que deberían tener un prontuario policial o judicial han estado entrando y saliendo y tomando decisiones. Eso simplemente es una situación insultante para todos los peruanos y que jamás debe volver a ocurrir", expresó.

"Los ciudadanos debemos saber con quién se reúne la presidenta y qué asuntos son abordados y cómo se toman las decisiones y quiénes son las personas que integran su entorno", manifestó Óscar Schiappa-Pietra.