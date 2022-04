Dina Boluarte pide al Congreso debatir propuestas del Gobierno en lugar de tener vacancia y censuras como "agenda única"

Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. | Fuente: Andina

La vicepresidenta Dina Boluarte dijo este martes que el Congreso debería poner en su agenda el debate de los proyectos de ley enviados por el Gobierno, en lugar de tener como "agenda única" la vacancia del presidente Pedro Castillo o mociones de interpelación y censura contra los ministros.

En declaraciones a la prensa, Boluarte afirmó que el Ejecutivo ha enviado al parlamento unos 25 proyectos de ley, pero no han sido considerados para su discusión en el Legislativo.

"Los proyectos de ley que están ahí no los ponen en agenda. Si ellos son los que tienen que dar las leyes en favor del pueblo y el Ejecutivo les está proponiendo estas leyes que favorecen [...] a la población peruana, entonces que lo pongan en agenda y que discutan en vez de estar teniendo como agenda única la vacancia, o interpelación o censura a los ministros", dijo.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo que el "Perú puede salir adelante" si el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil en general se ponen de acuerdo.

"En agenda queremos tener hospitales que garanticen la saluda de las familias en todo el Perú [...] (hospitales) especializados en cada región, pero si no tenemos calma, si no tenemos tranquilidad, en qué momento lo hacemos. Queremos que los niños tengan internet en todas las escualeas, pero no tenemos calma, si no tenemos paz, cómo hacemos eso", lamentó.

Pedro Castillo "ha pedido las disculpas del caso"

Boluarte dijo que si ha habido "algunos errores" en el gobierno "ya el presidente (Pedro Castillo) ha pedido las disculpas del caso".

"Además ha dicho que va a enmendar la ruta del gobierno. En ese sentido, conforme a la Constitucion y al respeto de las instituciones, tenemos que seguir acompañando al presidente Castillo", afirmó.