Dina Boluarte presentó proyecto para ejercer la Presidencia "de forma remota" por viaje al exterior

Congreso El Ejecutivo envió hoy la propuesta al Parlamento

El Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley que plantea que la presidencia de la república pueda ser ejercida "de forma remota" en caso de viajes al exterior y cuando no haya vicepresidentes en ejercicio.

A través de un oficio dirigido al titular del Parlamento, José Williams, la presidenta de la república, Dina Boluarte, envió dicha propuesta que establece modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo "para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho" presidencial.

Según dicha iniciativa legislativa, de cumplirse las condiciones previas referidas, "el presidente se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales".

"Lo estamos proponiendo para la salida de la presidenta del país "

Respecto a esta propuesta, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, señaló que se hizo la evaluación respectiva en sesión del Consejo de Ministros para cuando la jefa de Estado "salga del país".

"Nosotros hemos evaluado en Consejo de Ministros que es una reforma no constitucional que podemos proponer y que estará en amplio debate. Si es pertinente, tendrá el respaldo. Eso es lo que estamos proponiendo para la salida de la presidenta del país", sostuvo.

Asimismo, indicó que el proyecto busca evitar que se "recorte" la representación del Perú que debe ejercer la presidenta en eventos internacionales.

“En la administración pública, todo está en permanente evolución y estos sucesos que han pasado (...) en gobiernos anteriores nos ha hecho analizar qué es lo que pasa cuando no tenemos vicepresidentes. Entonces se recorta algo fundamental que es la representación del mandatario en diversos foros que promueven el desarrollo del Perú", explicó.

El titular del Midis resaltó, además, que las actividades que se harían "en trabajo remoto" serían las concernientes a actividades administrativas.

"Podría tomar, como todos lo hacemos en trabajo remoto, algunos trámites administrativos y, por supuesto, se quedaría encargado a partir del presidente del Consejo de Ministros la parte administrativa", subrayó.

Congresistas se pronuncian

Respecto al proyecto, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, consideró que habría que evaluar "en detalle" la propuesta del Ejecutivo y que "lo más idóneo" era el proyecto que establecía que el titular del Parlamento cumpla esas funciones.

"Si el presidente sale del país es por una situación importante que requiere su enfoque en ese momento y su atención de los eventos internacionales que debe realizar. Entonces, sí me gustaría revisar en detalle este proyecto de ley para saber la dimensión de las funciones que se le podrían delegar estando de manera virtual", señaló.

"Si fueran todas, yo creo que sería preocupante para el país (...) Creo que la iniciativa anterior, en donde se delegaba al presidente del Congreso sobre estos hechos, era el más idóneo", resaltó.

Por su parte, el parlamentario Carlos Anderson consideró que "iría en contra de la Constitución".

"La verdad abre una serie de interrogantes. El tema de virtualidad me parece normal en este siglo XXI, pero de ahí a reformar el artículo de la Constitución me parece mal. Para mí, no es prioritario (...) Iría en contra de la Constitución", sostuvo.

"La norma de virtualidad no me parece equivocada, (pero) me parece mal asignarle al Primer Ministro (las tareas)", resaltó.

A su vez, el congresista Flavio Cruz calificó a la propuesta como una "leguleyada".

"En cualquier situación, ahí está la Cancillería. Esa no es la prioridad, hay un conjunto de temas en el Parlamento que tienen que verse (...) Quizá se está preparando un viaje al exterior y se está buscando una salida. Darle esa opción de que siga gobernando desde afuera cuando ese mecanismo no debería darse", refirió.

"En mi condición de vocero (de Perú Libre), no podría dar una respuesta en forma orgánica. Llevaré el tema para mañana, martes, para ponerlo en agenda para deliberar. Pero a título personal, no le deberíamos dar un voto favorable", subrayó.