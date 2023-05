“Es clarísimo que la decisión es ilegal”: María Jara reaccionó así tras ser removida de la Presidencia de la ATU

Gobierno María Jara tras ser removida de la presidencia de la ATU: “Es clarísimo que la decisión es ilegal”

En octubre de 2019, María Jara asumió la jefatura de la ATU por un plazo de cinco años. | Fuente: RPP

La expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) María Jara se pronunció este sábado en RPP Noticias, tras conocer que el Gobierno de Dina Boluarte la retiró de la Presidencia del Consejo Directivo de la institución.

La salida de Jara Risco se produjo poco después de que el Poder Ejecutivo modificara el Reglamento de la ATU y estableciera “la pérdida de la confianza de la autoridad proponente” para remover a los integrantes del Consejo Directivo.

Por eso, en Enfoque de los Sábados, Jara calificó de “ilegal” la disposición gubernamental y anunció que, a través del procurador de la ATU, Salvattore Tripi, interpondrá un recurso legal para ser repuesta en el cargo, como un mecanismo que representa la “defensa” de la institucionalidad del organismo encargado de organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

“Es clarísimo que la decisión es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque la ley de la ATU, que se obtiene de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, establece autonomía y un cargo regulado a los cinco años, una remoción regulada”, declaró.

“Ya he instruido al procurador de la ATU que accione legalmente en defensa de la institucionalidad. Vamos a estar en permanente comunicación con el procurador", añadió.

Si bien el Poder Ejecutivo ha dicho que esta medida permite evaluar el desempeño, la ahora exjefa de la ATU señaló que en este caso ocurre todo lo contrario.

A su criterio, no ha habido ninguna intención de evaluación, sino de nombrar “a dedo” a los futuros titulares de la institución y eso, advirtió, “abre una posibilidad de debilidad y precarizarar la institucionalidad que tanto trabajo nos ha costado construir y defender”.

“Lo que hay es simplemente el hecho de necesitar que al frente de la ATU esté una persona que sea obsecuente y que no separe, en su autonomía, la firmeza de los fundamentos técnicos para decir no a las cosas que no son correctas”, aseveró.

Asimismo, María Jara dijo que llama la atención que su salida de la institución se produzca en un contexto en que se busca formalizar a los autos colectivos que transitan en las vías de los corredores complementarios.

“Está lográndose exactamente lo que planteó el Gobierno de Pedro Castillo con su ministro [Juan] Silva. Pretendió lo mismo… en un sentido en que se pretende legalizar a los autos colectivos en la ciudad”, indicó.

Cuestiona a la ministra de Transportes y Comunicaciones

La Resolución Suprema Nº 009-2023-MTC que oficializa la salida de María Jara, quien había sido designada en octubre de 2019, lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y de la actual ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte.

En ese sentido, Jara Risco cuestionó que la titular del MTC haya suscrito su salida del cargo, teniendo en cuenta que la hoy ministra tuvo un paso por la entidad.

“La ATU siempre ha estado bajo ataque. A mí me parece increíble que la decisión haya sido impulsada por quien ha estado dentro de la institución por años", lamentó.

"Le confié la dirección de Operaciones, la dirección de supervisión y su presencia como asesora de la presidencia, donde ha participado en la defensa de la institucionalidad", agregó.

Nuevo jefe de la ATU no tiene conocimiento en transporte urbano, afirma Jara

José Aguilar Reátegui es el nuevo presidente de la ATU, según ha dispuesto el régimen de Boluarte Zegarra, a través de una publicación en el diario oficial El Peruano.

Aunque Jara comentó que se trata de un “buen profesional”, expresó su preocupación debido a que, dijo, el recién nombrado jefe de la ATU no cuenta con una especialización en transporte urbano.

“Es un buen profesional, pero no tiene conocimientos ni especialización en transporte urbano. Eso es complejo y van a tardar las decisiones”, advirtió.

A pesar de comentar que su sucesor no cuenta con la formación para el cargo, Jara le recomendó culminar con los trabajos iniciados por su gestión, entre ellos las adendas para los corredores complementarios (azul, rojo, amarillo y morado), la implementación del plan regulador de rutas y el plan “Pasajero Seguro”, entre otros.