La presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentará de forma virtual este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), según informaron desde dicho órgano internacional.

El Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, celebrará "una sesión protocolar" este miércoles a las 14:30 horas en la sede de la OEA, en Washington, para recibir a la presidenta, "quien participará virtualmente", afirma en un comunicado.

Según el orden del día, también hará uso de la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La intervención de Boluarte llega pocos días después de que un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmara, tras una visita de observación este mes al país, que Perú fue escenario de "violencia" en las protestas.

"Ha habido violencia, tanto denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad que están en procesos de investigación, denuncias que recibimos de testimonios de familiares, y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos y privados", afirmó el relator Stuardo Ralón.

Confirma participación

Ayer, en conferencia de prensa con medios extranjeros, Dina Boluarte confirmó que se presentará ante la OEA, donde -sostuvo- fue invitada para informar "con la verdad" sobre lo ocurrido en Perú por las protestas que se desarrollan en diversas regiones.

“Mañana (hoy) me presentaré ante la OEA para informar con la verdad. El Gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas. Son 50 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele. Mañana (hoy) ante la OEA estaremos diciendo la verdad”, indicó.

La mandataria indicó que el Gobierno cursó invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también recibió a una delegación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que puedan conocer sobre los sucesos ocurridos en las últimas semanas. "Todos queremos saber la verdad", acotó.



