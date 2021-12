Dina Boluarte dice que renunciará si vacan a Pedro Castillo. | Fuente: Andina

La vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, anunció este martes que ella renunciará a su cargo si el Congreso de la República aprueba vacar al presidente Pedro Castillo.

"¿Quién ha salido a defender el voto, si no fue la compañera Dina Boluarte? Y ahora mismo cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente", expresó durante una actividad oficial junto al jefe de Estado.

En ese sentido, desmintió las versiones de que ella estaría detrás de la vacancia del mandatario, pues señaló que ha sido una de las personas que se "fajaron" para ganar las elecciones generales en segunda vuelta.

"Me da mucha tristeza que algunas voces ignorantes digan que la compañera Dina está detrás de la vacancia, cuando la compañera Dina, al igual que el compañero Pedro, nos hemos fajado para ganar estas elecciones. Y no solamente nos hemos fajado para ganar estas elecciones, sino le hemos dicho a la derecha 'no nos van a agachar la cabeza' y hemos pedido a la prensa a defender el voto de ustedes", señaló.

Moción de vacancia

El Pleno de la Representación Nacional votará hoy la admisión de la Moción de Orden del Día 1222, que propone la vacancia del presidente de la República por permanente incapacidad moral.

Así lo dio a conocer la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, durante la sesión del Consejo Directivo que se desarrolló este lunes 6.

Para tal efecto, se fijaron los tiempos de debate: 10 minutos para la sustentación de la moción que lleva la firma de legisladores de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular; y 10 minutos para que los grupos parlamentarios fijen posición.

Cabe indicar que el artículo 89-A del Reglamento del Congreso señala que para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40 % de congresistas hábiles.





Además, señala que la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción, que sucedió el pasado jueves 25.