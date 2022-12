Dina Boluarte asume como jefe de Estado al ser vicepresidenta de la República | Fuente: Andina

La titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció tras la asunción de Dina Boluarte como nueva presidenta de la República luego de que Pedro Castillo sea vacado por su fallido golpe de Estado realizado al mediodía.

"Saludo la juramentación de Dina Boluarte, como Presidenta de la República quien asume de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución ante el intento del quebrantamiento del orden constitucional de parte de Pedro Castillo", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Elvia Barrios recalcó en otro mensaje que el Poder Judicial continuará garantizando la separación e independencia de poderes. Ella estuvo presente en la juramentación de Dina Boluarte.

"Desde el Poder Judicial garantizamos a la ciudadanía la continuidad del servicio de justicia y nuestro compromiso con el respeto de la independencia y separación de Poderes", añadió.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra juró como nueva presidenta de la República en una ceremonia realizada en el pleno del Parlamento. De esta manera se ha convertido en la primera mujer en asumir el cargo que corresponde a la más alta magistratura de la Nación.

"Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso", dijo en sus primeras palabras como presidenta.

Boluarte se había mantenido como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, pero ante la llegada de Betssy Chávez como primera ministra decidió no asumir ningún ministerio y dar un paso al costado en la última renovación del gabinete.

Rechazó golpe de Estado

Elvia Barrios se había pronunciado horas antes contra el golpe de Estado que intentó realizar Pedro Castillo para mantenerse en el gobierno pese a las investigaciones que tiene en la Fiscalía. Ella fue una de las primeras en condenar lo hecho por el expresidente vacado.

"Condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional. Llamamos a las instituciones y ciudadanía a mantenerse firmes y vigilante por el Estado de Derecho", expresó en un mensaje realizado a pocas horas de conocerse el anuncio de Castillo Terrones.

Elvia Barrios también garantizó el pleno funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del país y ha condenado el quiebre institucional perpetrado por Pedro Castillo.

"Pedimos a la ciudadanía, sociedad, mantenerse vigilantes en defensa del Estado democrático de derecho", agregó la titular del Poder Judicial.