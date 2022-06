Director de Capeco se pronunció por el escándalo del 'Club de el tatot' | Fuente: Foto: Andina

El ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), lamentó que un grupo de empresas se encuentren involucradas en el caso conocido como 'El club del tarot' y las irregulares licitaciones en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); sin embargo, cuestionó que esta situación ya se había advertido.

"Es lamentable, pero es la crónica de una corrupción anunciada. Hace ya mucho tiempo nosotros venimos sosteniendo la necesidad de un cambio radical en la manera en que se gestiona la obra pública en nuestro país, particularmente las normas de contratación pública, y la preocupación de que se seleccionara las obras al menor precio posible y por sorteo", indicó.

"Pero lo que hemos visto ahora ya es la perversión total, porque no solamente es que van a un sorteo, que como era virtual tenía muchas debilidades, sino directamente a un hecho absolutamente reprobable, que es violar la información reservada para sacar una ventaja", agregó.

En entrevista con RPP, el empresario señaló que este gremio ya había mencionado algunos cuestionamientos puntuales a los procesos de contratación, como el hecho de que la entrega de las propuestas y el otorgamiento de la buena pro deban hacerse de manera presencial. Pese a esto, reconoció que nadie imaginó "este nivel de corrupción masiva".

"Esto no solo perjudica a las empresas que actúan de buena fe, sino que, además, al no seleccionar bien, al existir esta red de corrupción, las obras no se terminan. Según la Contraloría hay más de 25 mil soles en obras paralizadas, casi un año de ejecución", alertó.

Medidas planteadas por Capeco

Frente a esto, el presidente de Capeco sugirió retornar a los procesos de entrega de propuestas y de otorgamiento de buena pro presenciales debido a la vulnerabilidad del sistema, así como cambiar normas reglamentarias "que hace que se incentive la corrupción", como la entrega de obras al menor postor y la realización de sorteos.

Finalmente, Valdivia consideró necesario que se realice un cambio total en la ley de contrataciones del Estado. Además, indicó que de parte de este gremio esperan "una investigación de la máxima rigurosidad" para sancionar a los responsables debido a que estos escándalos de corrupción "han cuestionado a las más altas autoridades del Estado".

"El MTC tiene que sufrir un proceso de reingeniería porque es el principal ejecutor de obra pública del Estado en términos de dinero, ahí tiene que entrar la Contraloría, una auditoría independiente y un análisis de procesos porque, además de la normativa, hay un problema de una red que se ha instalado desde hace mucho tiempo y que parece que cada vez tiene más poder", apuntó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: