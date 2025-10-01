Eduardo Arana pide confianza en la PNP: "Le vamos a devolver a la ciudadanía la tranquilidad que se merece"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que el Gobierno continúa trabajando de manera “integral” para obtener “resultados reales y tangibles” contra la criminalidad.

“Desde la semana pasada hasta el día de hoy hemos visto cada día cómo hay una nueva banda que se viene capturando. Hemos recibido incluso esta gran noticia que ayuda a devolverle la confianza al país con la captura de ‘El monstruo’”, señaló a TV Perú.

El titular de la PCM pidió a la ciudadanía que confíe en el trabajo de la Policía Nacional. Asimismo, precisó que el Gobierno continúa trabajando, implementando nuevas políticas y la compra de equipamiento para la lucha contra el crimen.

“A través de los medios, yo también quiero pedirle a la ciudadanía que confíe en su Policía Nacional. El trabajo que se está haciendo es un trabajo muy intenso, es muy fuerte. La criminalidad de ahora no es la criminalidad de hace mucho tiempo y muchos gobiernos no se han preocupado de establecer primero nuevas políticas y segundo de darle equipamiento y tecnología. Este Gobierno lo está haciendo”, indicó.

En ese sentido, Arana pidió paciencia a la población, pues aseguró que se deben cumplir con los plazos que dicta la ley.

“Hay que hacerlo dentro del marco de la ley, pero antes del fin de año vamos a tener muchas respuestas, pero eso no significa que no estamos trabajando. […] Esta semana se han dado duros golpes contra la delincuencia. Seguiremos trabajando y le vamos a devolver a la ciudadanía la tranquilidad que se merece”, acotó.

Sobre el paro de transportistas

Al ser consultado sobre el paro de transportistas convocado para este jueves, el presidente del Consejo de Ministros expresó su solidaridad con las familias de los conductores que han sido víctimas de los extorsionares y bandas criminales.

“Desde el Gobierno no somos insensibles a lo que pasa en nuestro país y esto es parte del trabajo concertado, incisivo, yo diría hasta agresivo que la Policía está haciendo en contra de estas bandas. […] Esta semana estamos teniendo resultados reales y yo le pido a la población [que] tenga fe en su Policía, tenga fe en lo que estamos haciendo”, indicó.