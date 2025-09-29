Eduardo Arana sobre recientes protestas: "Si hay un exceso por parte de algunos violentistas hay que perseguirlos"

El primer ministro enfatizó que al Gobierno jamás "le temblará la mano" para sancionar actos violentos durante las próximas marchas que se den. Asimismo, aseguró que si se demuestra excesos de la Policía también serán castigados.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro, Eduardo Arana, enfatizó este lunes que en las recientes movilizaciones ocurridas en el Centro de Lima se vieron actos violentos y aseveró que "si hay un exceso por parte de algunos violentistas, hay que perseguirlos". En ese sentido, indicó que las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad permitirán identificar a esas personas que promovieron ello.

Arana recalcó, en conferencia de prensa, que se respeta el derecho de protesta, pero consideró que hay algunos que se están excediendo y utilizan a las personas para promover violencia. No obstante, sostuvo que también se debe sancionar el mal actuar de la Policía Nacional.

"Las cámaras son para dar testimonio de lo que pase en un hecho de esta naturaleza y es un testimonio real y objetivo de lo que pasa. Si hay un exceso por parte de algunos violentistas hay que perseguirlos, si hay un exceso por parte de algunos policías pues hay también que castigarlo. Aquí no nos va a temblar la mano ni para uno ni para los delincuentes y violentistas ni para aquellos que excedan sus funciones", dijo el primer ministro.

Eduardo Arana señaló también que ofrece disculpas a los periodistas por parte del Gobierno si se comprueba que hubo excesos contra ellos durante las manifestaciones del fin de semana.

"Yo no tengo conocimiento oficial, he pedido información oficial si en efecto se hubiera producido un hecho de esta naturaleza", expresó.

Arana opinó que "los medios de prensa deberían coordinar con los ministerios" como anteriormente se realizaba. "Antes habían corresponsales, tanto para efectos de las manifestaciones, corresponsales en los medios", explicó.

El presidente del Consejo de Ministros participó junto a la ministra de la Mujer, Ana Peña y el titular del Interior, Carlos Malaver, en la sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Mujer para informar sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.