Eduardo Salhuana sobre presunta intoxicación por alimentos de Wasi Mikuna en Piura: “Me parece que el programa no está funcionando bien”

Fuente: Video: RPP / Foto: Andina

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se refirió al caso de los alumnos de la institución educativa Elvira Castro de Quirós, en Piura, quienes sufrieron una presunta intoxicación tras consumir alimentos proporcionados por el programa Wasi Mikuna.

El parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP) manifestó a la prensa que el programa estatal debe ser “reestructurado a fondo” y “no solo de nombre”.

“Si sucede una situación de intoxicados en Piura, evidentemente que el Congreso tiene que actuar, salir en defensa del ciudadano, de esas criaturas que están enfermas, de los padres de familia angustiados, porque ese programa no puede seguir dando los problemas que está dando. Ya pasó con el ministro Demartini, que tuvo que renunciar, y ahora con la ministra Urteaga. El tema es de fondo, me parece que el programa no está funcionando bien”, señaló el congresista.

Como se recuerda, este jueves, 3 de abril, parlamentarios de diversas bancadas presentaron una moción de interpelación a la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga, por los diferentes cuestionamientos a Wasi Mikuna.

En el documento, los parlamentarios hicieron mención del caso de intoxicación en Piura y -además- al reporte de 18 estudiantes en Amazonas, quienes también presentaron síntomas similares tras consumir pan con queso y leche del mismo programa. A este caso agregaron el reporte de intoxicación de estudiantes en el distrito de Los Olivos.

Cabe destacar que hoy, 4 de abril, Eduardo Salhuana y la presidenta de la República, Dina Boluarte, mantendrán una reunión en Palacio de Gobierno, luego que el Congreso presentó mociones de interpelación a cuatro ministros, entre ellos el premier Gustavo Adrianzén; el titular del Minsa, César Vázquez; el ministro de Educación, Morgan Quero; el jefe de la cartera de transportes, Raúl Pérez Reyes, y la titular del Midis, Leslie Urteaga.

Respuesta al anuncio del 10 % de aranceles de Donald Trump

Asimismo, Eduardo Salhuana ha explicado qué medidas podría tomar el Ejecutivo, luego del anuncio de Donald Trump del 10 % de aranceles a las importaciones peruanas.

“El Gobierno tiene que tomar medidas prudentes, sensatas y la mejor receta para enfrentar esto es reactivar la economía, abrir nuevos motores para el desarrollo nacional. Por eso, hemos anunciado la realización de un pleno productivo y económico, donde vamos a ver la ley de zonas económicas especiales, la nueva ley general de turismo, la nueva ley de aduanas y la nueva ley de promoción agraria. Tener los ‘huevos’ en una sola canasta es peligroso, el Perú exporta diversos productos tradicionales y no tradicionales, hay que incidir en más inversión y más exportaciones para no depender de un solo país”, concluyó.