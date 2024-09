Ejecutivo anunció que cumplió con entregar información sobre vehículos oficiales solicitada por la Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Presidencia de la República anunció esta madrugada que ha cumplido con entregar la información solicitada por el Ministerio Público referida a los vehículos oficiales utilizados por el Ejecutivo.

Como se sabe, en un reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder, se reveló un audio en el que, presuntamente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le dice al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', que se habría hecho uso de uno de dichos vehículos para ayudar al prófugo Vladimir Cerrón a eludir la justicia.

“¿Te acuerdas [de] que el cofre de la presidenta estaba en la playa? Iba a buscar a Cerrón a la playa”, habría dicho el ministro del Interior a su interlocutor, a lo que este contestó: “Hubo la voceada que estaba en la playa”.

Santiváñez Antúnez habría enfatizado que Cerrón “se estaba movilizando en el cofre para que la policía no lo pare”. “El cofre estaba en la playa, porque ya lo habían dejado en Pisco", se escucha en el audio.

Presidencia entregó información solicitada por la Fiscalía

Ante dicha revelación periodística, la Fiscalía de la Nación envió un oficio, el último miércoles, solicitando al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno y al Secretario General de la Presidencia que remitan, "en un plazo no mayor de 24 horas", un informe documentado "sobre la flota de vehículos destinados al uso oficial de la Presidencia, desde enero del 2023 hasta la actualidad".

Además, solicitó información documentada sobre los conductores y la bitácora de uso de dichas unidades, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año. También pidió a la referida secretaría "la relación de funcionarios y servidores que trabajan en dicha dependencia" con sus respectivos correos electrónicos.

Asimismo, solicitó a la Comandancia General de la PNP "un informe documentado sobre el frustrado operativo de captura del prófugo Vladimir Cerrón, desplegado en los condominios ubicados en las playas del sector de Asia-Panamericana Sur, en el mes de febrero del presente año".

Al respecto, al promediar las cero horas de hoy, la Presidencia informó en la red social X que ha "cumplido con el pedido de información del Ministerio Público realizado hoy en horas de la tarde, proporcionando la documentación y datos requeridos de manera completa y en el día".

"De esta manera, evidenciamos nuestro compromiso con la transparencia y la colaboración interinstitucional", resaltó el Ejecutivo.

Esta información, según se aprecia en el documento compartido en la red social, fue remitida por el secretario general de Palacio de Gobierno, Antonio Ramos Bernaola, al fiscal adjunto supremo Luis Germaná Matta, coordinador del área especializada en Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

Adrianzén criticó la "celeridad" del Ministerio Público en la solicitud de información

Cabe indicar que ayer, tras presentarse ante el pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó la "celeridad" con la que el Ministerio Público, a su parecer, formuló este pedido de información al Ejecutivo.

"Quiero hacer un llamado expreso a la Fiscalía de la Nación (…) que hoy día, de manera sorprendente, hace llegar, pasadas las 3 pm., dos oficios al Despacho Presidencial, mientras yo estaba en el pleno (del Congreso) pidiendo que, en la fecha, hoy día, en las horas que están transcurriendo se brinde información de diverso tipo vinculada con esta noticia que ha vuelto a salir a la palestra del automóvil que se encontró en el sur", indicó a la prensa.

"A mí me sorprende que, de pronto, la Fiscalía tenga suma celeridad en determinados procesos, mientras que en otros no muestra la misma celeridad. A mí me sorprende que la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, no participe de manera tan activa como quisiéramos en las unidades de flagrancia, o que como todos hemos visto (…) después que la Policía captura delincuentes los vemos a las pocas horas saliendo en libertad y volviendo a cometer actos criminales", agregó.

Asimismo, el jefe del Gabinete indicó que "no hay ninguna presunta participación de la presidenta" en los hechos. "Por lo menos, los oficios que nos han llegado no dicen que ella tenga participación alguna", remarcó.

"Se nos ha pedido la lista del personal, sus correos electrónicos, los autos, las bitácoras, y todo tenemos que resolverlo hoy día, o sea ya ahorita son 8:34 pm. me quedan tres horas y 36 minutos. Es que me han dicho ‘a la fecha", sostuvo visiblemente ofuscado.

"Por eso es que yo solicito que con la misma celeridad con la que nos piden actuar a nosotros sea recíproco, y en el caso de ellos también sean igualmente céleres para colaborar con la lucha en contra de la criminalidad", puntualizó.