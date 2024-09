Qali Warma ingresó a un proceso de reorganización para "modificar y replantear" su mirada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exministro de Pesquería (ahora Produce) Juan Santos Rabaza criticó al programa Qali Warma y precisó que no está cumpliendo con su papel. Asimismo, se refirió a las mesas técnicas entre proveedores y productore propuestas por el Estado y mencionó que no serviría si es que no les hacen caso.

"Este programa creado en mayo de 2012 no está cumpliendo su papel, que es justamente fortalecer la salud de los escolares; por otro lado, no se compra los productos a las empresas productoras, sino a intermediarios. Si usted produce conserva, ¿cómo lo saco de en medio? Le alcanzo un pedido de conserva, de arroz, azúcar y huevos. Y usted no va a poder cumplir con los cuatro pedidos. Entonces no participa", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Debería haber siempre (mesas técnicas con proveedores y productores). Pero no nos hacen caso. ¿De qué vale que citen a los productores nacionales y después no nos tomen en cuenta?", cuestionó.

"Qali Warma ha ingresado a un proceso de reorganización", señala director ejecutivo

En tanto, el director ejecutivo de Qali Warma, Pedro Ripalda, señaló que el programa ha iniciado un proceso de reorganización a fin de que su eje esté centrado en los niños.

"Qali Warma atiende a más de cuatro millones de escolares distribuidos en más de 65 mil instituciones educativas en todo el Perú. Para eso, además de relacionarse con diversos proveedores, finalmente lo que compramos son alimentos que constituyen un volumen de más de 156 mil toneladas de diferentes grupos de alimentos", dijo en conversación con RPP.

"Qali Warma ha ingresado a un proceso de reorganización que ha sido puesto por nuestor ministro Julio Demartini y parte de esos ejes de reorganización es uno de estos: poder modificar y replantear la mirada del programa centrada en nuestros niños y niñas como eje principal", agregó.

"La modalidad que finalmente garantice no puede ser una o dos. Tienen que ser modalidades flexibles. El involucramiento de los proveedores no solamente está en que nos den un alimento o un producto. Tienen que asumir la responsabilidad de que ese alimento va a alimentar al futuro de nuestro país", culminó.