Ejecutivo dice que se evaluará "lo más rápido posible" el retiro de la Corte IDH y que resultado se dará en este Gobierno

El Ejecutivo continúa adelante con la evaluación del retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), instancia supranacional que está compuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica.

Así lo anunciaron los ministros de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, y de Justicia, Juan Enrique Alcántara, cuyos sectores componen una comisión que se encarga de evaluar esa posibilidad.

Al respecto, Schialer Salcedo indicó que el referido grupo de trabajo realizará actos preparatorios, tras lo cual se "instalará formalmente" y que el proceso de evaluación será "lo más rápido posible".

"Vamos a consultar a toda la población, es decir, a la academia, a las organizaciones civiles, a los colegios profesionales. Es decir, una vez terminados estos actos preparatorios, se va a instalar formalmente esta comisión y va a empezar sus trabajos”, indicó.

"Yo he dispuesto que esto se haga lo más rápido posible, así que estamos haciendo esto a marcha forzada. Yo creo que esto va a ser muy, muy rápido", agregó.

Por su parte, el ministro de Justicia indicó que, una vez realizada la evaluación, se indicará si es "conveniente" o no el retiro del Perú del SIDH, pero que estos resultados se darán durante este Gobierno.

"En ese momento, no podemos hablar de un retiro porque todavía este proceso está en plena evaluación. Hay equipos técnicos del Minjus y de Relaciones Exteriores que están evaluando la pertinencia o no pertinencia. Cuando tengamos el resultado de la evaluación que realice este equipo mixto, entonces ahí se dirá si es conveniente o no es conveniente. Hay que tener en cuenta que hay una serie de factores legales, convencionales, constitucionales que nos dirán", aseveró.

"Tomaremos el tiempo que sea necesario [para la evaluación] Evidentemente, si la comisión que se está conformando es de responsabilidad de este gobierno, los resultados de esa comisión se darán en este gobierno", resaltó.

Ministro de Justicia: "La presidenta no ha rechazado a la Corte IDH"

Por otro lado, el ministro de Justicia indicó que la presidenta "no ha rechazado" a la Corte IDH, sino que "se está discutiendo" la disposición de dicha instancia internacional respecto a la ley de amnistía aprobada por el Congreso que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa involucrados en delitos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Como se recuerda, ayer, jueves, la jefa de Estado manifestó su respaldo a dicho proyecto del Legislativo y rechazó la resolución de la Corte IDH que solicita suspender "inmediatamente" la referida iniciativa legislativa.

"No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra el terrorismo", dijo la mandataria con tono enfático.

Al respecto, Alcántara Medrano resaltó que lo que está haciendo el Gobierno es una "evaluación técnica-jurídica" de la resolución de la corte.

"La presidenta no ha rechazado a la Corte Interamericana. Lo que hemos dicho el Ministerio de Justicia, y la presidenta lo ha remarcado con mucha energía, es que estamos haciendo una evaluación técnica-jurídica, porque lo que se está discutiendo en este momento es una especie de medida cautelar emitida por la Presidencia de la Corte [IDH], que nos está ordenando que no hagamos lo que la ley y la Constitución nos dice; es decir, emitir leyes", explicó.

"Esta es una ley que todavía ni siquiera ha sido promulgada, porque está siendo sometida a la evaluación técnica-jurídica de los diferentes sectores. Una vez que esta ley sea emitida, aquellas personas que se consideren afectadas pueden agotar las instancias internas. El propio reglamento de la corte señala que no podemos llegar a la corte si no agotamos las instancias internas, y eso es lo que está pasando en estos momentos", agregó.

Sobre este tema también se pronunció hoy el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, quien indicó que el Ejecutivo considera que la disposición del organismo supranacional no se ajusta a la realidad ni al marco internacional.

“Un Estado soberano tiene que defender la Constitución, la soberanía y, sobre todo, el principio de separación de poderes, lo cual implica que los poderes actúan conforme a la Constitución y no en atención a disposiciones que, además, consideramos que no se ajustan a la realidad ni mucho menos al marco internacional”, puntualizó.