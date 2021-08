PCM Guido Bellido. | Fuente: PCM

Una encuesta de El Comercio-Ipsos revela que el 50% de la población considera que el Congreso no debe brindarle el voto de confianza al gabinete ministerial, liderado por Guido Bellido; el 42% que sí, y un 8% no precisa.

Guido Bellido informó que el gabinete ministerial se presentará el próximo jueves 26 de agosto en el Congreso, con el fin de solicitar el voto de confianza.

Diversos grupos parlamentarios han cuestionado su designación al tener, primero, una investigación por presunta apología al terrorismo y en los últimos días ser vinculado en investigaciones relacionadas al caso ‘Los Dinámicos del Centro’.



La encuesta también consultó sobre este aspecto a la ciudadanía. El 31% cree que el primer ministro "participó directamente" en Los Dinámicos del Centro. Otro 31% refiere que el también congresista de Perú Libre "estaba parcialmente enterado" y "encubrió a los responsables". El 18% indica que el premier no conocía de la organización criminal y que "no colaboró en absoluto" con esta, mientras un 20% no precisa.



Por la investigación por presunta apología, el 44% opina que es un "simpatizante de las ideas de Sendero Luminoso/Movadef", el 23% considera que "tuvo expresiones comprendidas hacia Sendero Luminnoso/Movadef, pero no es simpatizante", el 19% indica que no tiene ningún vínculo con Sendero Luminoso/Movadef y un 14% no precisa.



En el escenario de una renuncia de Guido Bellido o una negativa de confianza, el 74% cree que el presidente Pedro Castillo debe nombrar a un nuevo primer ministro que pueda "convocar" a un Consejo de Ministros "técnico" y de "unidad nacional". Solo el 18% piensa que se debería nombrar como jefe de gabinete a otro dirigente de Perú Libre y mantener la línea del actual equipo.



Ficha técnica

El estudio tiene márgenes de error de +/- 2,81 %. Se utilizó una muestra de 1.203 entrevistados distribuidos en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Tiene un nivel de confianza de 95%.

