Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Entró en vigor ley que prohíbe la detención de policías que usen sus armas de forma reglamentaria

Los policías que usen sus armas de forma reglamentaria no podrán ser objeto de detención preliminar ni de prisión preventiva. | Fuente: Andina

Este jueves, 12 de diciembre, entró en vigor la ley que prohíbe la detención de policías que usen sus armas de forma reglamentaria.

Según la norma, el fiscal no podrá solicitar detención preliminar judicial ni prisión preventiva contra el personal policial en situación de actividad cuando, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte.

En Ampliación de Noticias, el general (r) Máximo Ramírez, defensor de la PNP, saludó la promulgación de esta ley, al considerar que “viene a ayudar a la función policial”.

“Quiero desde ya agradecer a los señores congresistas, entre ellos a la señora Patricia Juárez, al señor Fernando Rospigliosi y otros más que se preocupan por la criminalización que se da en la función policial”, comentó.

“¿Qué pasaba? El policía, luego de usar el arma, era perseguido. Como abogado que soy y toda la vida he defendido casi policiales, he visto esta problemática en la institución. Parece que los fiscales, no todos, les tienen cierta animadversión a los policías”, añadió.

Ramírez aseguró que esta situación afectaba a los agentes, que tenían reparos en utilizar sus armas de reglamento por temor a ser procesados. “El Estado no le da un arma al policía para que él la pasee”, señaló.

“Esta normativa va a prohibir que exista una detención preliminar y una prisión preventiva para los policías. Yo creo que, con esa normativa, el policía no va a tener ese temor y va a usar el arma, como se lo exigimos”, sentenció.



Preocupación por alcances de la nueva norma

El general Ramírez aclaró que la nueva normativa no dará impunidad a los policías que hacen mal uso de sus armas.

“Es diferente el policía sinvergüenza que agarra y saca el arma estando borracho. Es diferente”, remarcó.

“Por eso, esta ley señala que justamente se va a impedir la detención preliminar y la prisión preventiva cuando el efectivo policial en el ejercicio de la función clarísimo hace uso del arma y causa lesiones o muerte de una persona, no en todos los casos. Que quede claro”, sentenció.