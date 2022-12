Cesar Cervantes se presentó ante el Congreso tras la muerte de jóvenes en Andahuaylas | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, César Cervantes, manifestó que hasta el momento hay 216 policías heridos producto de las manifestaciones ocurridas desde el jueves pasado. En un balance preliminar señaló que existen unos 16 locales públicos, entre comisarías y sedes de la Fiscalía con el Poder Judicial, fueron destruidas.

"216 policias heridos, de los cuales cuatro están graves, uno se encuentra en UCI. En todos los locales públicos tenemos 16 entre sedes del Ministerio Público, comisarías, Poder Judicial. Tenemos 71 intervenidos y 40 daños a la propiedad", explicó en el programa 'Todo Se Sabe' de RPP.

César Cervantes sostuvo que con el estado de emergencia, quienes se reúnan para acciones de protesta serán detenidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.

"(El estado de emergencia) dará el sustento jurídico a la Policía y las Fuerzas Armadas en la aplicación de determinados derechos que lo va a fortalecer. Vale decir si la inviolabilidad de domicilio, si ven que están reunidos para hacer acciones de protesta, ya no necesitan de una orden judicial", enfatizó.

Cervantes afirmó que se evalua de forma permanente las acciones de protestas y evitó pronunciarse si el gobierno decretaría toque de queda. También reconoció que hay información de que Movadef estaría detrás de las movilizaciones y que hubo un planeamiento detrás de las protestas.

"Lo que veo que hay es un planeamiento, por ejemplo ¿por qué los aeropuertos, Ministerio Público, Poder Judicial? (...) vemos que detrás hay una estrategia en el que quieren crear caos, zozobra", manifestó.

Toque de queda será situacional

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, aseguró este miércoles que el toque de queda en el país solo será situacional y en situaciones específicas en medio del Estado de Emergencia.

"El toque de queda va a ser situacional. Se circunscribe allí donde sea necesario. Si viéramos un aeropuerto que es tomado definitivamente allí se tomará esa medida y para recuperarlo", expresó en declaraciones a La Rotativa del Aire Noche de RPP Noticias.

Pedro Angulo negó también que las reuniones sociales no se verán afectadas como se especuló entre la población ante el anuncio del Estado de Emergencia .

"Yo sé que hay algunas personas como que no han entendido que no podrán reunirse o están limitados sus derechos. La realidad es que no, solo si es absolutamente necesario es que eso podría ser limitado".

Angulo sostuvo que en algunas zonas del país la medida dictada es solo preventiva y no se restringen ningún derecho pues no hay acciones de violencia.