Pedro Angulo también denunció que un dron estuvo vigilando su vivienda | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, aseguró este miércoles que el toque de queda en el país solo será situacional y en situaciones específicas en medio del Estado de Emergencia.

"El toque de queda va a ser situacional. Se circunscribe allí donde sea necesario. Si viéramos un aeropuerto que es tomado definitivamente allí se tomará esa medida y para recuperarlo", expresó en declaraciones a La Rotativa del Aire Noche de RPP Noticias.

Pedro Angulo negó también que las reuniones sociales no se verán afectadas como se especuló entre la población ante el anuncio del Estado de Emergencia .

"Yo sé que hay algunas personas como que no han entendido que no podrán reunirse o están limitados sus derechos. La realidad es que no, solo si es absolutamente necesario es que eso podría ser limitado".

Angulo sostuvo que en algunas zonas del país la medida dictada es solo preventiva y no se restringen ningún derecho pues no hay acciones de violencia.

"Se trata de una declaración de emergencia que según los lugares, hay que entenderla, que puede ser para efectivizar el ingreso del ejército en alguna actividad en favor de la población y en otros casos simplemente preventiva. Por ejemplo en Chimbote, Ancash, es una declaración preventiva pues allí no se está restringiendo ningún derecho porque todavía no ha habido un brote, pero sabemos que lamentablemente se están desplazandose personas de un lugar a otro", indicó.

Por otro lado, el primer ministro denunció que un dron ha estado vigilado su vivienda que al parecer vigila sus actividades con su familia. "Estoy mirando desde aquí (su casa) un dron", manifestó.

Manifestaciones dejan ocho muertos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las manifestaciones registradas en diversos puntos del país han dejado hasta el momento ocho personas fallecidas y 19 hospitalizados. Asimismo, agregaron que se han dispuesto 152 altas médicas.

Las protestas se han registrado en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Arequipa y La Libertad, así como en la ciudad de Lima, mediante su cuenta oficial en Twitter. Además, indica que el Minsa movilizó a 53 profesionales de la salud y 13 ambulancias.

Por otro lado, hasta el momento hay 71 personas detenidas por su presunta participación en las protestas desarrolladas en Lima, Apurímac, Arequipa, Ica y La Libertad. La Policía Nacional del Perú dio al mismo tiempo la identificación de las mismas.

El Minsa informó que el envío y distribución de los medicamentos, así como el oxígeno medicinal a los hospitales de las regiones se encuentran en riesgo. Según precisaron en un comunicado, los continuos actos de vandalismo reportados en los últimos días como el bloqueo de carreteras son la principal razón de este problema.