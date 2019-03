Fernando Tuesta explica el informe de la Comisión de Alto Nivel en RPP. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, comentó en RPP las propuestas del informe que presentó su grupo de trabajo, este miércoles, en la Presidencia del Consejo de Ministros en presencia del primer ministro, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zevallos.



La comisión entregó al Ejecutivo propuestas de reforma política que serán enviadas por el Gobierno al Congreso. El grupo de trabajo conformado por Fernando Tuesta (presidente), Milagros Campos, Paula Muñoz, Jessica Benza y Martín Tanaka, se reunió durante dos meses con las 10 bancadas del Parlamento, la sociedad civil y constitucionalistas.



Estos son los planteamientos que expuso este miércoles en Nada está Dicho:

1. Sentenciados en primera instancia están prohibidos a postular

Ningún candidato que esté sentenciado en primera instancia será impedido de postular a algún cargo público de elección. La medida se toma luego de observarse diversos casos de políticos con procesos judiciales que ganan cargos públicos de representación distrital, regional o nacional.

2. Ningún congresista de las elecciones de 2016 puede postular en la del 2021

La norma se aplicaría para aquellos que postulan en las próximas elecciones. Ningún parlamentario que ha sido elegido en las elecciones 2016 podrá concursar para ser senador ni diputado.

3. Dos cámaras: senadores y diputados

La propuesta es que la primera cámara de diputados estará conformada por 130 personas, de las cuáles dos serán para peruanos residentes en el extranjero y uno para el electorado indígena. La segunda cámara estará integrada por 50 senadores.



Esto no implicará un aumento en el presupuesto del Congreso. “Lo máximo que podría exceder es en 0,45% del presupuesto actual del Congreso”, dijo a RPP.

4. Se eliminará el voto preferencial, pero habrá voto interno

Tuesta comentó que se eliminará el voto preferencial a cambio de que se instauren las votaciones internas en los partidos políticos. “Para esto, las elecciones internas van a aser abiertas”, comentó.



Es decir, cualquier ciudadano, sin necesidad de ser militante, podrá postular a las elecciones internas de un partido político. Dichas elecciones serán observadas por la Onpe.



5. Adiós a recolección de firmas para postular un partido



Según indicó Tuesta Soldevilla, “las (recolecciones de) firmas son un foco de corrupción y de mercado negro de firmas”, por ello, la Comisión que presidió propone que las elecciones internas de los partidos fijarán la inscripción de este a las elecciones generales.



“Si en tu interna no vota más del 1,5% de los 18 millones el resultado de esa lista no se inscribe y no postula”, comentó en Nada esta dicho.

6. Adiós a la 'Ley Seca'

Según explicó tuesta Soldevilla, la Ley Seca “es una medida que no tiene sentido” que era aplicada en siglos anteriores donde los comicios duraban hasta tres días. Además, el detalle es que la Ley Seca sanciona más a la comercialización que al consumo.

En caso ocurra un hecho de violencia debido a la ebriedad de una persona, esta será retirada del local de votación y será sancionada.

7. Las encuestas saldrán hasta 24 horas antes de las elecciones



Dijo que en sí esto se aplica porque muchas encuestadoras funcionan como “empresas truchas” y emiten sondeos una semana antes con gravísimos márgenes de error. Y estas se justifican diciendo que en la “última semana cambia todo” el panorama electoral.



Será más difícil que 24 horas antes cambian los resultados. Estás empresas se estarían jugando su prestigio de no publicar las verdaderas encuestas.