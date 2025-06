Excanciller González-Olaechea dice que el tratado de Alta Mar es "sumamente complejo entre técnico y político" y no "de carácter medioambiental"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excanciller Javier González-Olaechea, aseguró en RPP que el Tratado de Alta Mar es sumamente complejo, técnico y político, pero enfatizó que "no es un instrumento de carácter medioambiental", en medio de los cuestionamientos sobre cómo se gestionó el pedido del Gobierno al Congreso respecto al viaje de Dina Boluarte a Francia.

"El tratado comprende a todo lo que sucede en las aguas no territoriales, más allá de las 200 millas. De manera que esa es una primera precisión. El preámbulo, en el primer acápite lo liga directamente a la Convemar. Invoca a la Convención del Mar del cual el Perú no forma parte. Dicho esto, lo he leído cuatro veces ya, es un tratado sumamente complejo, entre técnico y político, no es un instrumento de carácter medioambiental, como se ha dicho", declaró en La Rotativa del Aire.

El excanciller sostuvo que el Gobierno debió ir "sector por sector", señalando que existe un "instrumento vinculante" respecto al tratado, porque "es un tratado internacional que a la hora de terminar todo el proceso de ratificación y de adhesión, comprende y compromete a todo el Estado del Perú".

Asimismo, González-Olaechea se refirió al artículo 4 del tratado en donde se sostiene que el presente acuerdo no se aplicará a los buques de guerra, aeronaves militares, unidades navales o auxiliares, y más adelante a otros buques "que podrían ser también submarinos", aeronaves que están siendo utilizadas por la parte, o el Estado a su servicio, para servicios gubernamentales de carácter no comercial.

"Y ahí vienen las primeras dos preguntas, las dudas: ¿Quién supervisa y quién determina cuáles son esos servicios de carácter no comercial? Uno no puede imaginar que un buque militar, que pudiera ser un submarino, qué servicios tendría que precisarse. Por lo menos, deberíamos tener la respuesta. La segunda duda respecto a esta afirmación es: ¿cuáles son otros servicios no comerciales? Porque en cierta medida cuando dices '¿quién lo determina?' es una suerte de juez sin parte. A mí me causa un poco de ruido. Respecto, no directamente a la soberanía que ejercemos dentro de las 200 millas, sino en la milla 201. Sabemos que pescan buques de alta mar, sabemos que hay grandes potencias que tienen una capacidad militar", declaró en La Rotativa del Aire, al agregar que ello podría tener consecuencias dentro de las millas del Perú.

"Entendiendo por soberanía el ejercicio pleno de la capacidad del imperio de determinar lo que se hace dentro de esas 200 Millas, no", precisó.

Caso Dina Boluarte

Por otro lado, el excanciller fue consultado sobre el descargo del médico cirujano Mario Cabani quien envió, a través de una carta notarial, a Dina Boluarte en donde señaló que "cese su difamación" y reconozca cirugía estética en su rostro. Aseguró que no es momento de una vacancia presidencial, como se está proponiendo desde la Comisión de Fiscalización del Congreso, aunque señaló que el caso 'Cirugías' son acusaciones muy grave que debería responder la mandataria.

"Sin embargo, lo que hemos visto y oído en la televisión son acusaciones muy graves y de lo que se afirma documentadas. Y evidentemente hay un compromiso de carácter moral que el Congreso debe evaluar con toda la objetividad del caso y, si prosperara, una acusación garantizando la legítima defensa. Pero esto se hace en un contexto de la presentación de un gabinete que -evidentemente- coincide desafortunadamente con todos estos sucesos que hubiera yo deseado, como la gran mayoría de la totalidad del país, que no sucedan", acotó.

En esa línea sostuvo que la presidenta Dina Boluarte "no ha dado respuestas claras" respecto a las cirugías realizadas. "Creo que no dijo todo lo que debía decir. No quisiera usar la palabra mentir, pero obviar es una forma de no ajustarse a la realidad", mencionó.



Como se recuerda, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria Dina Boluarte, respondió a la carta notarial enviada por el médico cirujano Mario Cabani, en la que se emplazaba a la jefa de Estado a "cesar el hostigamiento al personal médico". Ello en el contexto que el informe final de Fiscalización se presentaría el martes 17 de junio.