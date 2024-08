Aída García Naranjo: se pierden jerarquía y representación con eventual fusión del Ministerio de la Mujer con Midis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Aída García Naranjo: "El Ministerio de la Mujer pierde jerarquía"

La exministra Aída García Naranjo, señaló que no existe duplicidad entre el Ministerio de la Mujer y el Midis y lamentó el bajo presupuesto en el sector al rechazar una eventual fusión de estos dos entes del Gobierno. | Fuente: RPP

La exministra de la Mujer, Aída García Naranjo, cuestionó una eventual fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tras participar en una conferencia de varias exministras del sector, que expresaron su rechazo a la posible medida del Gobierno.

En Ampliación de Noticias, la exfuncionaria indicó que las extitulares del Ministerio de la Mujer han dirigido una carta al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ante la falta de "transparencia" de la posible fusión.

"Las propias autoridades del ministerio desconocen el destino que se quiere dar a esta fusión. Se ha argumentado, sin embargo, a través de diferentes comunicaciones de la PCM, que un objetivo es reducir costos, otro objetivo es evitar duplicidades y otro objetivo es mejorar la eficiencia. Yo pregunto, efectivamente el Estado tiene todo el derecho de hacer una cosa de ese tipo y de tener esos tres objetivos, pero no antes de decidir qué se fusiona", dijo.

Aída García Naranjo aclaró que no existe duplicidad entre el Ministerio de la Mujer y el Midis y lamentó el bajo presupuesto en su excartera ministerial.

"En relación con el gasto, por ponerlo en sencillo, de cada cien soles, el Ministerio recibe cuarenta céntimos, cuarenta céntimos para una labor que es gigantesca: el patriarcado. El sistema de dominación en donde se consideran las mujeres subordinadas no se puede resolver en dos décadas que tiene el Ministerio. Es decir, el patriarcado tiene siglos de instalado. Entonces, los costos son bajísimos, más caro es el Congreso y menos eficiente", afirmó.

¿Consecuencias de eliminar al MIMP?

Para Aída García Naranjo el Ministerio de la Mujer perdería jerarquía con una eventual fusión y la mujer pierde su representación, ya que "se confunden los enfoques" de reducir la pobreza y reducir la brecha de desigualdad de género.

"El Ministerio pierde jerarquía. Al estar dentro de otro, pierde jerarquía y, por lo tanto, no hay ministra del sector, no hay rectoría en el sector, no hay presencia en el Consejo de Ministros. Eso, efectivamente, quitá una visibilidad mayor que ha sido conquistada ya hace 28 años. Esto es un tema fundamental", aseguró.

Además, la exministra Aída García Naranjo recordó que hace 200 años que hay actividades en favor de las mujeres, pero de forma asistencial para mujeres "con necesidades básicas insatisfechas, de pobres, de vulnerables, de pobres extremas, de sin recursos". Sin embargo, lo que las mujeres buscan son igualdad de oportunidades e igualdad de género.

"Eso se pierde porque se nos pretende poner en un Ministerio en donde lo que sí hay es programas de alimentos, de repartos de alimentos, de preparación de ollas comunes, de preparación de desayunos escolares, de entregar un bono como el de Juntos o de entregar una pensión. Efectivamente, se les hace receptivas de un conjunto de beneficios, que no deben de quitarse, pero efectivamente se quita una representación de ciudadanía con igualdad de derechos", manifestó.

Fusión de dos pares de ministerios

Durante el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la mandataria Dina Boluarte anunció la presentación al Congreso de la República un proyecto de Ley que plantea la fusión de dos pares de ministerios con miras a potenciar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos.

"Esto no debe de generar preocupaciones, la medida se adopta sin irrogar gasto adicional al tesoro público, dado que se solventa con el presupuesto ordinario de cada entidad; y, se desarrollará en el marco de un proceso de racionalización técnico. Nuestra meta es modernizar el aparato público para hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y mayores costos administrativos", indicó el 28 de julio pasado.

Aquel día, la presidenta Dina Boluarte se comprometió a presentar, "para que sean tramitados con Carácter de Urgencia", los respectivos proyectos de Ley dentro de los próximos 30 días.