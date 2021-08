Iber Maraví, ministro de Trabajo. | Fuente: MTPE

“He puesto mi cargo a disposición”, indicó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE), Iber Maraví, la noche del lunes, a la vez que negó alguna intención renunciar a su cartera, tras los cuestionamientos en su contra por supuestos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso y el Movadef.

“En ningún momento al premier (Guido) Bellido le he dicho que acepto esa recomendación o que acepto esa renuncia. Absolutamente falso. No he presentado una carta de renuncia”, declaró a la prensa.

Tras estas declaraciones, Iber Maraví publicó un tuit en el que reitera que no renunciará y condenó las “falsas y tendenciosas acusaciones” realizadas hacia su persona.



“No permitiré que los irracionales golpes de la ultraderecha y algunos medios de comunicación desestabilicen políticamente el gobierno del pueblo”, tuiteó.

Niega relación con Sendero Luminoso

El ministro de Trabajo desmintió las presuntas acusaciones que lo relacionan con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Al respecto, comentó que el presidente Pedro Castillo sabe que él no tiene ninguna condena penal. “Estoy libre de imputaciones”, dijo.

“El camino no es la renuncia. Por qué tendría que renunciar por esas razones que no corresponden y que son absolutamente falsas. Confío en que el presidente de la República tome decisiones por el bien del país. Estoy poniendo mi cargo a disposición”, sostuvo.



Bellido pide su renuncia

La tarde del lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, había pedido la renuncia de Iber Maraví al MTPE, según declaraciones al portal web Sudaca.

"Sí, ya le he pedido (su renuncia), hace un rato no más", indicó al medio digital. "Hoy día, hace unos minutos".

Sin embargo, por la noche, Bellido precisó: "Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado".



Iber Maraví fue duramente cuestionado por presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. Este fue denunciado por terrorismo en 2004, durante protestas magisteriales en Ayacucho. Incluso, se conoció que familiares suyos firmaron el padrón de inscripción del Movadef.

"(El pedido de renuncia) es por el escenario político, de cómo se está tornando. Y es parte, de alguna manera, de evaluar la situación. Supongo que en el transcurso del día va a confirmar (su renuncia el ministro de Trabajo)", indicó.

El presidente del Consejo de Ministros, en diálogo con Sudaca, indicó que por ahora solo se ha reunido con Iber Maraví cuando se le preguntó si pedirá la renuncia de otros ministros cuestionados.



"No, esto no es una cacería de brujas. Nosotros hemos evaluado el escenario político y hemos visto por conveniente esa salida", sostuvo.

El mismo lunes, Bellido habíia anunciado la evaluación de los ministros más cuestionados. A través de su cuenta en Twitter, el titular de la PCM afirmó que "con las atribuciones que nos dio el Parlamento, mediante el voto de confianza, procederemos a cumplir nuestros compromisos, evaluando el desempeño de los ministerios más cuestionados".



La salida de Iber Maravi del gabinete de ministros, también fue solicitada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al considerar "insostenible" su permanencia en el cargo tras la revelación de nuevos presuntos vínculos terroristas. Diversos congresistas y bancadas del Legislativo también han pedido la dimisión del ministro.