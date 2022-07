ministro respondió a los cuestionamientos de los parlamentarios | Fuente: RPP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, reiteró que "no está en la agenda" del Gobierno la posibilidad de presentar una cuestión de confianza al Congreso el próximo 28 de julio. Esto luego de que se conociera que los parlamentarios quieren citarlo al Legislativo para que afronte sus declaraciones con respecto a ese tema.

"La Constitución nos habilita plantear una cuestión de confianza. ¿Está como un planteamiento del Ejecutivo y del presidente? No lo está. Si revisan mis declaraciones eso es lo que he señalado. Nosotros tenemos 34 proyectos de ley y varias políticas de Estado que se han trabajado para el bienestar de los peruanos. La ley nos permite presentar la medida cuando el Congreso no permite avanzar al Gobierno en sus políticas de Estado, eso se evaluará si fuera necesario. Los anuncios del presidente el 28 de julio serán de esperanza y objetividad", enfatizó.

Félix Chero pidió a los congresistas revisar sus declaraciones, porque en ningún momento ha deslizado la chance de disolver el Parlamento. Por otro lado, defendió al presidente por calificar de 'zánganos' a los políticos.

"Entendamos que el presidente siempre usa términos coloquiales propios de su formación cultural. Hay funcionarios que de seguro no cumplen un rol o una función. Así como se le critica al mandatario, muchos de nuestra clase política lanzan epítetos contra el Ejecutivo y hay que ser tolerantes", recalcó Félix Chero.





El titular de Justicia confirmó que irá al Congreso para responder las interrogantes que tengan los parlamentarios con respecto a sus declaraciones.

Piden citar al ministro de Justicia por sus declaraciones

El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) presentó este lunes un oficio formal para invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, a fin de que explique sus recientes declaraciones donde deslizó la posibilidad de recomendarle al presidente Pedro Castillo para que cierre el Parlamento.

Ante las lamentables declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Chero, que amenaza con un posible cierre al Congreso y genera inestabilidad en el país, he solicitado a la Comisión Permanente se le invite en la próxima sesión para conocer su descargo. pic.twitter.com/RrQAA87fh3 — Rosselli Amuruz (@RosselliAmuruz) July 18, 2022

Félix Chero causó la molestia de los legisladores al señalar que confía en que la nueva Mesa Directiva genere líneas de consenso, porque de lo contrario, consideró que el Poder Ejecutivo evaluaría la disolución temporal del Congreso.

"Solicitar con carácter de urgente que la Comisión Permanente en su próxima sesión invite al ministro de Justicia Félix Chero a efectos de que informe a la representación nacional el alcance y sentido de sus declaraciones en un medio de comunicación el 17 de julio, sobre la posibilidad de no descartar o recomendar al presidente una eventual disolución del Congreso", se lee en el documento.

La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) también presentó una solicitud formal en la comisión permanente para invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, para que explique sobre el mismo motivo.