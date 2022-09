Ministro Félix Chero se presentó ante la Comisión de Justicia | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció luego de que la Fiscalía de la Nación decidiera incluirlo, junto al primer ministro, Aníbal Torres, en la investigación preliminar que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal.

"Si yo he sido sometido a una investigación, he señalado que la voy a asumir y voy a recurrir a todas las citaciones; sin embargo, quiero aclarar que esta investigación en la cual se me incorpora es por un hecho absolutamente falso. Se dice que habría enviado un emisario a hablar con Zamir Villaverde", indicó

"Al señor Zamir Villaverde no lo conozco, nunca he tenido trato con él, menos he enviado emisarios y, como lo dije alguna vez, el ministro de Justicia no pacta con delincuentes, y yo en ningún momento he tenido ni acercamiento ni comunicación, ni directa ni indirectamente con dicho señor", agregó.

En el caso de Torres, se le investigará por acciones que habría cometido cuando era titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que ocupó desde julio del 2021 hasta febrero de este año, antes de llegar a la PCM.

El ministro Félix Chero será investigado por las declaraciones de un colaborador eficaz que lo involucró en un complot para evitar que el investigado empresario Zamir Villaverde responda, desde su celda en el penal Ancón I, sobre la presunta existencia de una mafia en el Gobierno.

Según la investigación fiscal contra Pedro Castillo, en los puestos más altos del Poder Ejecutivo se habría instalado una organización criminal que tenía como objetivo colocar a personas de confianza para otorgar las licitaciones públicas fraudulentas. En esta trama participarían también familiares como su esposa Lilia Paredes y su cuñada, Yenifer Paredes.

Niega haber encargado informe

En declaraciones a la prensa, el ministro también negó que el Consejo de Ministro haya encargado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) un análisis a profundidad sobre el escenario de un posible cierre del Congreso. Al respecto, aseguró que la institución a cargo de este informe será la encargada de asumir la responsabilidad del mismo.

"El presidente y el Poder Ejecutivo se rige por lo que establece la Constitución y la ley. Los acuerdos del Ejecutivo se adoptan en el Consejo de Ministros y yo aquí debo ser muy enfático: en el Consejo de Ministros no ha existido acuerdo, encargo o plan de acción a ningún ente para que nos pueda reportar un resultado de este tipo", indicó.

"Quien asume la responsabilidad de esa información tendrá que ser quien lo ha emitido, porque como Consejo de Ministros no hemos dispuesto tal acción, menos hemos tomado conocimiento formal al respecto", agregó.

En otro momento, el titular del Ministerio de Justicia señaló que las recientes declaraciones de la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, en las que señaló que el Parlamento sabe "resolver sus problemas", y en las que también consideró que en el Poder Ejecutivo también "debe limpiar la casa", es parte del "juego democrático".

"Lo que la congresista Echaiz señala es en puridad el juego democrático y las reglas constitucionales que están establecidas. Todo aquel que en nuestro país incurre en una infracción constitucional o en algún acto ilícito tiene que ser investigado, y si después del debido proceso tiene que ser sancionado, será sancionado", apuntó.

