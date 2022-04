Ministro de Justicia sobre proyecto de castración química: “Debemos privilegiar el interés superior del niño”

El ministro indicó que el proyecto será aprobado en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso. | Fuente: Minjusdh

Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, defendió este domingo el proyecto de ley del Ejecutivo para aplicar la castración química a violadores de menores de edad y aseguró que esta medida busca ponderar derechos y garantizar el interés superior del niño.

En declaraciones a la Rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el representante del Ejecutivo manifestó que los derechos fundamentales son relativos, pues ceden frente a un derecho superior, en este caso el de la protección de niños y niñas.

“Entre inhibirle el deseo sexual a un violador y salvaguardar la integridad de un menor en nuestro país, bajo esta tendencia de protección del interés superior del niño que está en los tratados internacionales, en las convenciones internacionales, creo que debemos privilegiar el interés superior del niño y el bien común”, indicó.

“Más allá de aquellas posturas que pretendan defender determinados derechos. En el país y en el mundo no existen derechos fundamentales absolutos, los derechos fundamentales son relativos porque ceden frente a un derecho superior que hay que proteger”, añadió el ministro.

Sobre iniciativa y rechazo a proyecto de pena de muerte

Según precisó, esta iniciativa funciona en otros países de América Latina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha señalado como una alternativa, porque no genera una vulneración directa de los derechos fundamentales del individuo, en este caso el criminal, debido a que se realiza una ponderación de los derechos.

Dijo también que se optó por esta medida y no por un proyecto de pena de muerte, pues este implicaría renunciar al Pacto de San José, algo que dijo en este momento no está en discusión, pues significaría que el país ya no pueda solicitar ante instancias internacionales la protección de los derechos humanos.

Félix Chero aseguró, además, que el proyecto ya está listo en su cartera y que el miércoles será presentado y aprobado en la sesión del Consejo de Ministros, a fin de que pase al Legislativo. Señaló que la iniciativa de castración química busca incorporar al artículo 173 del Código Penal una pena accesoria a la pena privativa de la libertad, a fin de que quienes cometan el delito de violación a menores de edad sean sometidos al procedimiento de castración química.

Impulso a atención de salud mental

El ministro también indicó que desde el Ejecutivo impulsarán una campaña para priorizar la atención de la salud mental en los niveles formativos de la educación, a fin de que los menores puedan tener un seguimiento constante. Sostuvo que este es un trabajo intersectorial y que se busca reforzar la ayuda psicológica en todos los colegios del país.

“Creo que el tema de salud mental ha quedado en un segundo plano y solo se ha dado prioridad a la salud física, pero la salud mental es elemental desde los pisos formativos educativos para que todos aquellos niños jóvenes adolescentes que están en proceso de formación entiendan lo que significa educación sexual, pero, además, salud mental a efectos de que tengan una sólida formación en estos aspectos y podamos prevenir en el futuro situaciones de este tipo”, manifestó.

“Estamos saliendo de este proceso de pandemia y se anuncia una cuarta ola; sin embargo, se hacen los esfuerzos desde el Ejecutivo para que, en coordinación con el Ministerio de Educación, en todos los colegios del Perú se refuerce el asesoramiento y la ayuda psicológica no solo para niños y niñas, sino para profesores, personal auxiliar, padres de familia y podamos integrar multisectorialmente”, dijo.