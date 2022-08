La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, insistió que la citación al mandatario Pedro Castillo es en la "sede fiscal" y recordó que esta citación se notificó con 15 días de anterioridad. | Fuente: Andina

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró este miércoles que el presidente Pedro Castillo tiene que acudir a la Fiscalía para brindar su testimonio por el caso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Además, aclaró que el mandatario tiene la calidad de investigado y no de testigo, por lo que la diligencia no será en Palacio de Gobierno.



En entrevista con RPP Noticias, Patricia Benavides insistió que la citación al Jefe de Estado es en la "sede fiscal" y recordó que esta citación se notificó con 15 días de anterioridad.

"La diligencia se realizará en el Ministerio Público. El pedido de la defensa se basa en el artículo 167 del Código Procesal Penal. Sin embargo, esa prerrogativa solo es aplicable cuando el alto dignatario es un testigo. En este caso, al ser un investigado tiene la condición de asistir a la sede de la Fiscalía", explicó.





Patricia Benavides, fiscal de la Nación | Fuente: RPP

Patricia Benavides no quiso adelantar una posición de la Fiscalía de la Nación en caso el presidente Pedro Castillo no acuda a brindar su declaración a la sede fiscal.

"Se está proveyendo el escrito por la defensa del señor Castillo y ahí se comunicará lo pertinente a cómo se va a llevar a cabo la diligencia el día de mañana y el señor Castillo ha dicho que va a declarar, entonces solo se le está aclarando el punto y que la diligencia se llevará en sede fiscal", añadió.

Pedido de la defensa del mandatario

Más temprano, el abogado Benji Espinoza, encargado de la defensa del presidente Pedro Castillo, informó que solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tome la declaración del jefe de Estado en Palacio de Gobierno mañana, jueves, a las 9:00 horas.

En declaraciones a RPP, Benji Espinoza dijo que la ley peruana establece que los altos dignatarios tienen la facultad de decidir si asiste o recibe a las autoridades del sistema judicial, y que en este caso el mandatario "ha optado por rendir la declaración en el despacho presidencial.

La diligencia será en el Ministerio Público. El pedido de la defensa se basa en el Art.167 del Código Procesal Penal. Esa prerrogativa solo es aplicable cuando el alto dignatario es un testigo. Al ser investigado tiene la condición de asistir a la sede de la Fiscalía pic.twitter.com/jEA8NSmpJ0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 3, 2022

