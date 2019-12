El periodista dejó de ser el presidente del IRTP. | Fuente: Foto: Andina

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, negó que la reciente salida de Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) se deba a presiones del Gobierno por el contenido informativo del canal del Estado, por presuntas incomodidades que habría causado la cobertura de hechos recientes como la liberación de Keiko Fujimori.

"Estoy agradecidísimo con Hugo Coya por su gestión, en la que ha hecho grandes cosas con en canal. ¿Ustedes creen que si yo hubiera controlado a Hugo Coya no hubiera salido a denunciar esto antes? Es un periodista de gran trayectoria. Hay que comprender que los cargos de confianza tienen un comienzo y un final, uno no se puede aferrar a un cargo", dijo.

En diálogo con Panamericana, el excongresista negó que la salida de Coya al frente del IRTP se deba a una incomodidad del presidente Martín Vizcarra y aseguró que se trató de una decisión exclusivamente suya. Asimismo, insistió en que, de ser verdad la versión de Coya sobre presuntas presiones, este lo hubiera denunciado en su momento.

"Esta decisión es mía y lo que a mí me molesta y me preocupa es que se implique a otras personas en mi decisión. "A mí me han puesto en esa silla para dirigir el Ministerio de Cultura y hay muchos cambios que hacer y los voy a hacer como yo considere porque para eso me dieron el cargo", señaló.

Finalmente, reiteró que "no hay nada personal" en la salida del periodista y aseguró que tomó esta decisión "por el bien del canal 7". En ese sentido, negó que tenga en mente renunciar por los cuestionamientos recibidos.

"Si yo hubiera hecho algo malo, pensaría en esa posibilidad. No he hecho nada malo. Cuando tome una decisión equivocada o que va en contra del Perú, consideraré esta posibilidad, en este momento no. Yo tengo como ministro la prerrogativa de decidir", sentenció.