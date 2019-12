El expresidente del IRTP explicó las circunstancias en las que el ministro Petrozzi le solicitó su renuncia. | Fuente: Andina

El expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Hugo Coya, aseguró este domingo que el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, le pidió su renuncia por un malestar debido al manejo de las coberturas en las plataformas informativas del Estado.

Según explicó, el propio ministro de Cultura le presionó en más de una ocasión respecto de las entrevistas o coberturas que realizaban. Dijo también que esta situación se hizo más evidente cuando Petrozzi le cuestionó por entrevistar a la exlegisladora Milagros Salazar o realizar una transmisión sobre Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori.

“Han sido presiones constantes de llamadas de por qué se entrevistaba a tal o cual persona. Uno que recuerdo porque se entrevistó a la excongresista Milagros Salazar (…) Desde que el ministro Petrozzi asumió la cartera, recibía constantes llamadas para pedirme que no se entrevistara a tal o cual, que se corte la cobertura, que no se haga tal pregunta, que no se diga tal cosa”, dijo al dominical Cuarto Poder.

"Malestar" por coberturas

Hugo Coya explicó también que estaba preparando un viaje a Londres para coordinar un convenio con la BBC, cuando recibió la llamada de Petrozzi para una reunión en la que le pidió que presentara su renuncia. Ambos acordaron que la renuncia se daría luego del viaje a Inglaterra; sin embargo, este domingo se oficializó su salida del IRTP.

Agregó que cuando le consultó sobre esta decisión a Petrozzi, este le respondió que “dos funcionarias lo han envenenado al presidente”. Luego le dijo que había “mucho malestar” por las coberturas realizadas.

Negó presión desde Palacio

Pese a esto, Coya negó que en algún momento haya recibido una orden directa de Palacio de Gobierno para mejorar la imagen del presidente a través de los medios del Estado, aunque sí del ministro Petrozzi para resaltar la cobertura sobre él mismo.

“Nunca nadie de palacio me llamó expresamente a decirme que no entreviste a alguien o que mejore la imagen del presidente o que no salga algo del presidente, nunca se me llamó para eso. Bueno sí había un pedido constante para la cobertura de él como ministro”, dijo.