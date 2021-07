Francisco Sagasti: Próximo gobierno "encontrará un país más ordenado en los aspectos económicos y sectoriales"

Francisco Sagasti, presidente de la República. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que su gestión garantizará una "transición ordenada y clara" y que estarán a disposición del nuevo gobierno más allá del 28 de julio si lo consideran necesario.



"Todos los ministerios, departamentos y dependencias del Poder Ejecutivo tenemos todo el material y la información lista para transferir al nuevo gobierno. Y nos ajustaremos al tiempo que se necesario. Estaremos a disposición del nuevo gobierno, incluso después de la transferencia de mando, para absolver a cualquier pregunta o consulta", expresó en una entrevista con Univisión Noticias.



Francisco Sagasti explicó que su administración, que empezó en noviembre pasado, ha enfrentado grandes desafíos, entre ellos la crisis sanitaria y la recesión económica. "Lo que hemos hecho en estos pocos meses que llevamos es enfrentar la pandemia, los problemas económicos, reactivar la economía hasta donde es posible y hacer que el sector publico funcione de una manera mucho más efectiva", sostuvo.



COMICIOS PRESIDENCIALES

El jefe del Estado refirió también que espera que en las próximas dos o tres semanas el Ejecutivo firme contratos "muy importantes para asegurarnos de vacunar más de una vez a toda la población peruana"; además, habló del legado que deja al próximo gobierno.



"En el lado económico dejamos un país con una posibilidad de crecer muy rápidamente el 2021 con récord en inversiones públicas durante el primer trimestre de este año. Y en cada uno de los sectores hemos logrado hacer avances significativos en telecomunicaciones, transporte, educación y justicia. Quien venga a sucederme en este cargo, encontrará un país mucho más tranquilo, ordenado, por lo menos en los aspectos económicos y sectoriales. Veremos si eso se puede hacer también en el ámbito político", remarcó.



Al ser consultado sobre los cuestionamientos de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien arguyó que "en nombre de una supuesta 'imparcialidad' ha preferido hacerse a un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral", Francisco Sagasti respondió:



"No es que me he puesto a un lado, es que no estoy a ningún lado en el proceso electoral. De acuerdo con la Constitución peruana, los organismos electorales son completamente autónomos y el Poder Ejecutivo se ha mantenido al margen de este proceso electoral con una estricta neutralidad, no optando por uno u otro candidato y, al contrario, haciendo todo lo posible para mantener la calma y tranquilidad hasta que el Jurado Nacional de Elecciones termine por emitir su veredicto final".

