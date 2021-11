Jorge Chaparro, excomandante general de la FAP | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El general (r) Jorge Chaparro, excomandante general de la Fuerza Aérea, lamentó la polémica generada tras los cuestionados ascensos al interior de las Fuerzas Armadas y confesó sentir tristeza "por la forma como algunos oficiales han querido influenciar, a través de terceras personas, en las decisiones del alto mando" en los ascensos dentro de esta institución.

"Han querido obtener beneficio a través de terceras personas, seguramente al ver que su línea de carrera ya terminaba porque no tenían las competencias, porque ya se acercaba el relevo generacional, como es normal en las instituciones y tenían que pasar al retiro, como todos, pero seguramente esos son apetitos personales que han querido alcanzar ellos a través de otras personas", dijo notoriamente conmovido.

En entrevista con RPP Noticias, comentó que, durante su permanencia en la Fuerza Aérea, le solicitaron el ascenso del general Edgar Briceño, el del coronel Carlos Castillo y el del coronel Herbert Vilca; sin embargo, mencionó que en aquel momento explicó las razones por las cuales estos oficiales no podían ascender. Al respecto, confesó que pensó que la explicación "había quedado clara".

"Pensé que habían entendido las razones así que simplemente yo lo di por terminado este tema. Yo no he hablado con el presidente", comentó.

"Me citó en su oficina (el ministro de Defensa) y me pidió por estos tres oficiales, antes del proceso de ascenso. Igual lo hizo el señor Bruno Pacheco (secretario general de Presidencia), que me llamó y le expliqué cuáles eran las razones por las cuales yo no estaba de acuerdo y me dijo que lo evalúe y después envió a una persona que trabaja con él, a quien se le explicó de igual manera y entendió (...) Dijeron que venía de arriba, el ministro de Defensa me dijo que 'esto viene de arriba, yo no los conozco'", agregó en otro momento.

Asimismo, Chaparro dijo no conocer que los militares que habrían sido beneficiados con estos ascensos hayan acudido a Palacio de Gobierno para expresarle lealtad al presidente Pedro Castillo; no obstante, reconoció que, por protocolo, el jefe de Estado es quien cita a los oficiales para saludarlos y felicitarlos.

En otro momento, el excomandante general de la FAP negó algún interés político tras haber denunciado presiones del Gobierno para coordinar ascensos. Del mismo modo, opinó que el trato hacia él y hacia el excomandante general del Ejército José Vizcarra "no ha sido cortés" debido a que no se les explicó las razones para que sean pasados al retiro.

"Yo soy un aviador militar, yo no tengo ninguna aspiración política, ni mucho menos. Yo lo hago porque la institución, la Fuerza Aérea, ha sido dañada. No puede ser posible que haya injerencia de otras personas o intenten -porque no ha habido- inmiscuirse en las decisiones institucionales. Yo por eso he manifestado en mi discurso que el proceso de ascenso se ha llevado impecable, no ha habido injerencia alguna", apuntó.

Exgeneral denunció presiones ante ministro

El luneas pasado, durante la ceremonia de relevo y reconocimiento al comandante de la Fuerza Aérea del Perú, el comandante saliente, Jorge Chaparro, denunció presiones desde la base aérea de Las Palmas,

Frente al ministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que se quiso "influenciar" el proceso de ascensos dentro de la institución.

"Un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales ha querido influenciar en las renovaciones y también los conocemos", indicó.

Además, cuestionó su salida pues indicó que no había motivo alguno para ser relevado del cargo. "(Quiero agradecer a) Quienes se solidarizaron conmigo por el inesperado paso a situación de retiro sin encontrar hasta el momento una razón validera", indicó.

El Ejecutivo designó al teniente general FAP Alfonso Javier Artadi Saletti como el nuevo Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien reempalzará al teniente General FAP Jorge Luiis Chaparro Pinto.

