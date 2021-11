Mindef informó que evalúan la creación de un batallón para el orden interno | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Defensa, Walter Ayala, anunció que se está evaluando la creación de un batallón de apoyo al orden interno en las Fuerzas Armadas; es decir, una unidad especializada para apoyar a la Policía Nacional sin invadir sus fueros institucionales.

"Estamos evaluando crear el batallón de apoyo al orden interno. Para que no digan que son improvisados, a pesar de que no lo son porque tienen estudios, van a hacer un batallón donde se les van a dar cursos de derechos humanos y de seguridad ciudadana", indicó.

"Esto no quiere decir que van a invadir fueros de la Policía. Para que no haya estos comentarios de que solamente van a ir a disparar, lo cual está mal. No olviden que las Fuerzas Armadas están prestando apoyo actualmente al Ministerio de Salud, están haciendo respetar el orden interno", explicó.

En declaraciones a la prensa, Ayala aprovechó para saludar la designación del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien calificó como una "distinguida persona" que ayudará a las labores del Poder Ejecutivo; sin embargo, señaló que todavía no ha logrado mantener una reunión con él para abordar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.



Como se recuerda, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida responde a una solicitud de la PNP debido al "incremento significativo" en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas. Según el pedido de la Polícia en Lima y Callao, se registra un aumento de las actividades de organizaciones delicitivas "que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos".

En otro momento, el ministro negó que los cambios en las comandancias generales del Ejército y la Fuerza Aérea se hayan dado por discrepancias de los altos mandos con los ascensos de oficiales de fines de octubre, ni con desacuerdos con la resolución que autorizó el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en acciones de seguridad ciudadana en Lima y Callao.

"Son rumores, especulaciones, no hay nada objetivo" dijo en declaraciones a la prensa.

El último jueves, el Gobierno hizo oficial en el diario oficial El Peruano el relevo y pase al retiro del el comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jorge Chaparro Pinto, cuando recién habían cumplido tres meses en sus puestos por designación del presidente Pedro Castillo.

Al respecto, Ayala dijo que "todos los funcionarios públicos, los ministros, los comandantes generales, los viceministros, estan en constante evaluación" y quien toma la decisión sobre sus permanencias en los cargos es el presidente de la República.

"Quien elige al comandante general es el presidente de la República y también quien lo puede remover es él, es una prerrogativa constitucional; está en el artículo 167 de la Constitución y también está en el reglamento de ascensos y pases a retiro de los oficiales", dijo.



Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía



El Gobierno autorizó el martes pasado la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en Lima y Callao para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida responde a una solicitud de la PNP debido al "incremento significativo" en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas. Según el pedido de la Polícia en Lima y Callao, se registra un aumento de las actividades de organizaciones delicitivas "que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos".

El decreto precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas "constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta" y que "el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de

la PNP.



Asimismo, señala que la participación de las FF.AA. "está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población".



"La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", indica la resolución suprema.

Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

Nuestros podcast

El resumen del mes | En este podcast destacamos las noticias y acontecimientos que han marcado la actualidad del último mes en el Perú, la región y el mundo