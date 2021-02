Germán Málaga confirma que Martín Vizcarra le pidió ser vacunado con la fórmula activa de Sinopharm

| Fuente:

El médico Germán Málaga, jefe del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), confirmó la mañana de este martes que el expresidente Martín Vizcarra le solicitó ser inmunizado con la fórmula activa de la vacuna de Sinopharm, con la que fue inoculado en una primera dosis a inicios de octubre junto a su esposa Maribel Díaz en Palacio de Gobierno.

En su manifestación ante la comisión especial COVID-19 a la que asiste junto a la enfermera Cynthia Castillo Flores, Málaga relató que fue citado por Vizcarra a la casa de gobierno el 1 de octubre de 2020, con el objetivo de que le explique el avance de los ensayos clínicos. El especialista indicó que en esa ocasión le comentó al entonces mandatario la existencia de las 3200 fórmulas activas de la vacuna china y que él mismo como integrante del jefe del equipo de las pruebas se la había aplicado sin que sintiera efectos adversos. Según Málaga fue en ese momento que Vizcarra le pidió que le aplicarán la vacuna.



"En esa conversación surge que nosotros teníamos, para proteccion estas dosis de vacunas que sabiamos que era activa y que es más yo me la habia colocado, que no habia tenidio ningun efecto adverso. Entonces el se mostró interesado y finalmente el tomó una decision y me pide que al día siguiente le envíen, en realidad me pide dos vacunas y al dia siguiente voy", dijo.

Málaga aseguró que en sus visitas a Palacio de Gobierno siempre anunció que asistía para una reunión con Vizcarra, y que así fue el 2 de octubre cuando vacunó al expresidente y su esposa.

