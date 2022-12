Jean Paul Benavente es el gobernador regional de Cusco | Fuente: RPP

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, precisó que las Fuerzas Armadas deberían apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) para frenar las protestas que están ocurriendo en diferentes regiones del país. No obstante, pidió frenar las represiones violentas y condenó que se esté utilizando armamente bélico contra los manifestantes.

"Quiero pedir a la presidenta Dina Boluarte que disponga a las Fuerzas Armadas para que cese el fuego que está habendo en las regiones. Me parece que están utilizando armas de largo alcance y eso no es pertinente en una democracia cuando hay un derecho a la protesta (...). Acabo de reunirme con el general encargado de mi región, tanto de la Policía como del Ejército, con la defensora del pueblo, con el alcalde de Cusco, con el representante de las organizaciones sociales para obviamente plantear una movilización respetuosa, pacífica, que hagan uso de su derecho a la protesta (...). Creo que las Fuerzas Armadas deberían colaborar con la Policía en una medida de control pacífico de la protesta y no utilizando armamente bélico que hace daño y que ojalá se investigue", dijo en Encendidos de RPP.

Además, precisó que lo primordial en estos momentos es impulsar el diálogo, ya que solo prevé dos escenarios posibles: uno del lado de la anarquía y el otro del lado del consenso.

"Para nosotros es trascendental impulsar el diálogo y algunas medidas que desde tiempo se han venido pidiendo, pero que hoy, de manera concreta, ágil y urgente, tiene que señalarse a nuestra ciudadanía. ¿Cómo salir de este momento crítico? Hay dos caminos: uno de ellos es la anarquía, que va a generar mayor violencia; y otro, ver el camino legal, constitucional, en el estado de derecho, para que todos podamos tener un punto de consenso. Creo que de todas las plataformas que se dan en Apurímac, Andahuaylas, Chincheros o en las zonas de Arequipa, Ica, Cusco, Huancavelica, La Libertad que hoy están en mayor convulsión social el punto central es adelanto de elecciones", agregó.

Crítica al Congreso

En otro momento, Benavente consideró que el Congreso debería manifestar una postura más conciliadora, en vez de seguir peleándose entre sus miembros, de espaldas a la ciudadanía. En esa misma línea, pidió un pronunciamiento conciliador de la presidenta Dina Boluarte.

"Frente a ello debe haber una postura contundente del Congreso. Basta ya de estos escenarios de conflicto que hemos visto estos días en vez de dar una salida. Y obviamente un mensaje de nuestra presidenta Dina Boluarte. Queramos o no, lo que haya pasado el día 7 de diciembre, el presidente ahora es expresidente de la República y tiene que seguir un debido proceso. Por otro lado, nuestra actual presidenta, por un tema de sucesión, tiene que dar un mensaje al país. Primero, disculpándose del error de haber anunciado que se quedaría hasta 2026. Y por otro lado, anunciando un compromiso claro con el Congreso para poder canalizar el adelanto de elecciones. Finalmente, el tema de la convocatoria de un acuerdo nacional ampliado. Eso es fundamental. Las organizaciones sociales de todas las regiones merecen ser escuchadas", culminó.