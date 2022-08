"Se han paralizado proyectos importantes por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo", afirman gobernadores regionales

Tres gobernadores regionales coincidieron en que los cambios constantes de ministros y las fricciones entre el Congreso y el Ejecutivo perjudicaron la ejecución de proyectos | Fuente: Composición RPP

A pocos meses de culminar sus gestiones como gobernadores regionales, Mesías Guevara (Cajamarca), Carlos Rúa (Ayacucho) y Baltazar Lantaron (Apurímac) coincidieron en señalar que las fricciones entre Ejecutivo y Legislativo, además de los constantes cambios en las carteras ministeriales, perjudicaron sus gestiones en la ejecución de obras de infraestructura y otros importantes proyectos para sus regiones.

En ese sentido, a puertas de la reunión que sostendrá la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) con el Ejecutivo este martes en el Parque de la Exposición (Lima), los gobernadores esperaron contribuir a la consecución de un consenso entre los referidos poderes del Estado por el bien de las nuevas gestiones que serán elegidas en las elecciones de octubre próximo.

"La población es la más perjudicada"

Carlos Rúa, expresidente de la ANGR, señaló que la crisis política a raíz del enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo perjudica principalmente a la población.

"Ese enfrentamiento, lamentablemente, nos ha perjudicado muchísimo, y yo creo que es hora de plasmar (...) la masificación del gas en las regiones. Asimismo la culminación de proyectos importantes y reformas a la ley de contrataciones que deben ser priorizadas por Ejecutivo y Legislativo", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Por ello, consideró que es importante "buscar el consenso", por lo cual los gobernadores regionales "están haciendo todos los esfuerzos".

Similar opinión tuvo Mesías Guevera, también expresidente de la ANGR, quien indicó que la crisis política "es más mortal que la COVID-19".

"En el Perú y el mundo persiste la COVID-19, que es mortal. Pero, para mí, más mortal es la crisis política que vive el Perú. La vacancia del presidente Vizcarra nos generó una gran crisis a nivel nacional, la volatilidad de los ministros, los funcionarios que hace que volvamos a realizar las rondas de visita a los ministros y volver a explicarles", manifestó.

Al respecto, citó como caso concreto en la región Cajamarca "la carretera longitudinal de la sierra" por la cual, según afirmó, se está "conversando permanentemente".

"Ayer he vuelto a estar con ellos para ver cuando se reinicia porque el 2023 se termina el expediente de saldo de obra", alertó.



Asimismo, Baltazar Lantaron, exvicepresidente y director de la ANGR, señaló que el Ejecutivo le "cerró las puertas" luego de su intervención crítica con el Ejecutivo en un Consejo de Ministros descentralizado realizado en su región Apurímac.

"Luego de mi intervención (...) se me cerraron las puertas de los ministerios y eso perjudica al pueblo de la región Apurímac. Con la volatilidad de los ministros, no se avanza con el Hospital de Andahuaylas, soy el cuarto gobernador que está viendo esa obra (…) No hay voluntad política del actual ministro de Salud. No me recibe, 8 veces me ha citado el ministro y me ha dejado sentado", manifestó.

Por su parte, respecto a los constantes cambios de ministros, Rúa señaló que eso ha perjudicado la ejecución de proyectos en el sector Transportes y en Cultura.

"En 3 años y 8 meses, tenemos al quinto presidente de la República, al quinto Congreso y ministros cambiados. A nosotros nos afectó que la carretera Tambo- San Francisco debía culminarse inmediatamente, pero, por el cambio de ministro de Transportes, esto no se ha hecho realidad. Lo mismo pasa con Cultura. Ayacucho tiene historia, pero hasta ahora tenemos más de 8 ministros cambiados y lamentablemente nuestra cultura Wari no ha sido atendida", manifestó.





Ejecución presupuestal

Por otro lado, un aspecto que diversas voces políticas han criticado en las últimas semanas es la baja ejecución presupuestal en las regiones. Al respecto, los gobernadores señalaron que hay cambios urgentes que deben realizarse en la Ley de contrataciones del Estado, pues, de muchas formas, perjudica la viabilidad de las obras.

"La ley de contratación es obsoleta, no está para gerenciar al Estado. El actual gobierno no puede comprar urea con esta ley de contratación (…) No solo no vienen con carta fianza sino con carta falsa y al final el que responde es el gobernador. En Apurímac, como una forma de protesta, hacemos más del 94% de estos proyectos por administración directa", afirmó Lantaron.

Pese a ello, Lantaron señaló que Apurímac ha "ocupado el primer lugar de ejecución presupuestal" a nivel nacional y que, "históricamente, es la primera vez que la región percibe 502 millones de presupuesto de inversión pública".

"Evidentemente, hay puntos que hay que modificar en la ley del presupuesto. Nos ponen regalías contractuales en el presupuesto programado que nunca va a llegar entre noviembre y diciembre, que llegan al siguiente año. Entonces nos dicen que somos incapaces porque no hemos gastado el 100%. Jamás va a ocurrir eso si no modificamos la ley de presupuesto", explicó.

Asimismo, Mesías Guevara refirió que no podían llegar a "devengar" sus presupuestos para obras porque "cuando hay incluso contratos listos para firmarse, la empresa que gana, muchas veces, no presenta garantías financieras como la carta fianza".

"El OSCE (...) tiene ya una lista establecida de quienes son los que pueden y no pueden postular. Nos ha pasado en muchas oportunidades con hospitales, carreteras y colegios donde hemos estado a punto de firmar el contrato, pero no se pudo porque no se presentan las cartas fianza. Eso significa retrotraer todo el proceso y perder meses, donde nos vemos obligados a actualizar costos que incrementan o disminuyen", señaló Guevara.

En esa línea, Guevara afirmó que "hay empresas que ganan licitaciones y no están presentando la carta fianza" y, en otros casos, "empresas que ganan, firman el contrato, pero no piden el adelanto directo ni el adelanto de materiales, por lo que ese dinero queda ahí".

Respecto al gobierno regional de Ayacucho, Rúa subrayó que inició "tras una gestión pasada de 8 años", por lo que encontró "varios problemas" como "obras iniciadas sin expedientes técnicos, sin estudio de suelos, con faltas de presupuesto". Pese a ello, afirmó que habían sacado adelante la construcción del Hospital de Huanta que "ni siquiera tenía iniciada su ejecución".

Fiscalización de la Contraloría

Respecto a la fiscalización que realiza constantemente la Contraloría General de la República (CGR) al trabajo de los gobiernos regionales, los tres burgomaestres consideraron importante darle facilidades a dicha organismo de control para que quede constancia de la transparencia de sus gestiones. Sin embargo, señalaron algunas deficiencias por parte de ese organismo.

"Desde el primer día que asumí la gestión del Gobierno Regional de Ayacucho, pedí al contralor que intervenga en nuestras obras (...), pero se ha demorado demasiado, desde 2019 hasta el año pasado, para aprobar el tema de control concurrente. Prácticamente, ha sido a fines de la gestión. Ayacucho ha sido intervenido por la Contraloría con el método operativo del año pasado", sostuvo Carlos Rúa.

Debido a ello, explicó que "hay informes de gestiones anteriores donde se han encontrado casos de corrupción", pero que no han llegado a conocerse a tiempo.

Por su parte, Lantaron se pronunció en contra de la que la Contraloría, según dijo, acuse de corrupción, "con ventilador", a todas las obras públicas.

"Es importante explicar que la Contraloría, por muestreo, acusa a todos los gobernadores regionales de corrupción. El año pasado decían que había más de 520 millones en pérdidas por corrupción en Apurímac, cuando el gobierno regional manejaba menos de 300 millones. No tiene que ser un muestreo, tiene que ser un censo de obra por obra", afirmó.

Asimismo, dijo que la ANGR "siempre ha apoyado el control concurrente", pero que "este paradigma del sistema nacional de control debe modificarse, es también obsoleto".

Respecto a Cajamarca, Mesías Guevara afirmó que su gestión siempre ha estado predispuesta a las acciones control de la CGR

"Desde que iniciamos la gestión, lo primero que hicimos fue firmar un convenio con el Contralor por dos temas: para que haya contralor concurrente y para la creación de intereses. Hemos trabajado y seguimos trabajando con ellos de manera coordinada. Esto es perfectible, pero nos ha ayudado bastante la Contraloría", afirmó.





