La crisis política y su influencia en el desinterés por las Elecciones Regionales y Municipales 2022

El 47% de limeños afirma no tener ningún interés en las próximas elecciones según Datum

A solo mes y medio para los próximos comicios, la campaña electoral no termina de arrancar. Todavía existen candidaturas que deben definir si continúan o no en carrera, pues deben superar tachas. Ante ello, los electores desconocen cuántos candidatos quedan oficialmente en contienda y no saben aún por quiénes votarán. O peor aún: no les interesan los próximos comicios.

Según Datum, luego de aplicar una encuesta a electores de Lima metropolitana sobre qué tan interesado o interesada se encuentran los ciudadanos en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, el 47% respondió no tener ningún interés en el proceso.

¿A qué responde este alto porcentaje? El analista político Lincoln Onofre señala que esto no es un hecho aislado y que la actual crisis política tiene mucho que ver al respecto.

“La situación política nacional que atravesamos lleva al elector a una desconfianza en los políticos, el descrédito de las instituciones, el desinterés por la política y los asuntos públicos”, explica.

El especialista agrega que los ataques entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como los presuntos casos de corrupción que se investigan a este nivel, hacen que el electorado sienta que su decisión en las elecciones cae en saco roto.

Además, Onofre sostiene que se debe tener en cuenta el cronograma propio del proceso: “el Jurado tiene hasta el 2 de septiembre para resolver las apelaciones sobre las tachas, ante ello, los candidatos no van a invertir en propaganda o difusión para candidaturas que aún no están aseguradas. Todo esto hace que en las dos últimas semanas el elector termine por definir su voto y que la campaña recién se note en ese periodo”.

Que los candidatos tanto a los gobiernos regionales como municipales no surjan de liderazgos partidarios, sino más bien de selecciones a dedo gracias a acuerdos bajo la mesa, es otra de las razones de esa desconfianza, argumenta.

Malos antecedentes

Para Rosa Cerquín, analista del Centro Wiñaq, los antecedentes judiciales de los postulantes alientan aún más este descrédito. “Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones hay 805 candidatos que registran antecedentes penales y civiles, y más de 80 candidatos cuentan con sentencia. Todo ello acentúa e imposibilita que exista una transición en el pensamiento y mayor atención de la ciudadanía en las elecciones subnacionales”.

La especialista señala también que “la aparición de constantes acusaciones de corrupción, reportajes sobre cuestionamientos al Congreso y las noticias sobre la precaria gestión del Gobierno para atender diversos problemas, además de la carente legitimidad de la clase política; hacen que el elector sienta que todo es más de lo mismo”.

Una nueva oportunidad

Para Eduardo Dargent, analista político y profesor de la Universidad Católica del Perú, por más crítica que parezca la situación y el desánimo en los electores sea mayor, las Elecciones Regionales y Municipales 2022 deben ser una oportunidad para elegir bien a las siguientes autoridades.

“A la gente con frecuencia le han fallado y ese estado de desánimo y de desencanto se entiende, pero también hagamos un esfuerzo desde diferentes espacios por incrementar la transparencia, visibilidad de lo que está en juego, la elección".

Que la desinformación no triunfe este 2 de octubre. Emitir un voto informado y responsable es necesario para que la historia de las malas gestiones no se repita en los siguientes cuatro años.