Se requerirá que las personas tengan las tres dosis de la vacuna para ingreso a lugares públicos y privados. | Fuente: Andina

El Gobierno acordó la obligatoriedad de las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para el ingreso a lugares públicos o privados, así como a centros de trabajo.

Así lo informó el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, quien instó a quienes aún no cuenten con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a que completen el esquema de inoculación.

“En materia de salud es necesario comunicar a la población que se deben vacunar con la tercera dosis. La primera, la segunda y la tercera dosis son obligatorias para poder acceder a cualquier lugar público o privado”, indicó en conferencia de prensa.

"Riesgo de perder su trabajo"

El representante del Ejecutivo precisó que este requerimiento incluye a los trabajadores del sector público y advirtió que quien no tenga las tres dosis podría perder su empleo.

Pese a esto, reiteró que la vacuna contra la COVID-19 no es obligatoria. Sin embargo, quienes no quieran vacunarse no pueden perjudicar a otros.

“Como hemos dicho la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás. Las personas que, por ejemplo, trabajan en el sector público y que no tienen las tres dosis, no pueden volver al trabajo y corren el riesgo de perder su trabajo”, indicó.

Añadió que habrá excepciones en la Resolución Suprema que se publicará, a fin de que las personas que no puedan vacunarse por alguna razón no sean incluidas en esta disposición.