El ministro de Cultura, Alejandro Salas. | Fuente: RPP

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló este lunes que el Gobierno está evaluando declarar el estado de emergencia en lugares del país donde "los desmanes se estén desbordando" a causa del paro de transportistas.

"Se está evaluando la posibilidad, por temas de seguridad nacional, de declarar la emergencia en todos lugares donde los desmanes se estén desbordando", dijo Salas a la prensa.

Y señaló que si bien "los pedidos de los diversos gremios son válidos, también existen intereses por desestabilizar ligados al caos y al desorden".

Sobre un eventual estado de emergencia, indicó que este implicaría "tomar el control de la ciudad con los mecanismos constitucionales que ella (la Constitución) prevé".

"No es un estado de emergencia represor, sino un estado de emergencia para cuidar los bienes privados y para cuidar a los ciudadanos que no sean violentados por aquellos que quieren llevar al caos al país, un caos que en estos momentos no tiene ningún sentido", subrayó.

Consejo de Ministros tomará nuevas medidas

Para esta noche se ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros con el fin de determinar qué nuevas medidas se tomarán ante la radicalización de la protesta que se registra en diversos puntos del país.

Así lo indicó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien señaló que luego de la reunión se brindará una conferencia de prensa para informar sobre los nuevos lineamientos.

"Se sostendrá una sesión extrardinara del Consejo de Ministros esta noche para anunciar después de las medidas". "Habrá una conferencia de prensa para dar precisiones y el alcance socioeconómico de las medidas que se han tomado y se siguen evaluando para dar otras compltementarias", comentó.