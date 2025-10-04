Puerto de Matarani se expandirá con una inversión de US$ 700 millones: busca consolidarse como un hub logístico estratégico de Sudamérica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que la modernización del puerto de Matarani, a cargo de Terminal Internacional del Sur, representa un paso decisivo para fortalecer la competitividad del Perú en el comercio internacional.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, em la región de Arequipa, lo que permitirá la ejecución de nuevas obras e inversiones por US$ 700 millones adicionales a los 120 millones ya comprometidos.



Según el Decreto Supremo N.° 015-2025-MTC publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y firmado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, la adenda contempla la ampliación del plazo de concesión por 30 años más, consolidando a este puerto como uno de los más importantes del país.



El documento establece la ejecución de mejoras obligatorias y eventuales en ocho etapas de inversión, orientadas a modernizar la infraestructura, garantizar la continuidad de los servicios portuarios y fortalecer la competitividad logística del sur del Perú.



"Un hub logístico estratégico en Sudamérica"

Entre los beneficios se destacan la incorporación de nuevos niveles de servicio y productividad, un plan de conservación de la infraestructura portuaria, así como un cuadro de penalidades que refuerza el control del Estado y asegura un servicio de calidad para los usuarios.



Asimismo, se mantiene la retribución del 5 % de los ingresos brutos a favor del Estado, se consolida la retribución especial del 9.85 % por la operación del “Proyecto Bahía Islay” y se incorpora una retribución adicional del 1% cuando los ingresos superen un umbral determinado.



"La modernización del puerto de Matarani, a cargo de Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), representa un paso decisivo para fortalecer la competitividad del Perú en el comercio internacional, garantizando un servicio portuario más eficiente y sostenible, consolidando al terminal como un hub logístico estratégico en Sudamérica", remarcó el MTC en un comunicado.

El puerto de Matarani es de alto valor exportador, sobre todo de productos como concentrado de mineral, cátodos de cobre, trigo, harina de pescado, vehículos usados, palanquilla, soya y trigo.