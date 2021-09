Guido Bellido desiste de acciones legales contra Patricia Chirinos por presunta agresión verbal

El titular de la PCM reiteró sus disculpas por publicaciones ofensivas hacia las mujeres. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció esta tarde que desistirá de tomar acciones legales contra la congresista Patricia Chirinos por la denuncia que ella hizo por una presunta agresión verbal, tal como él había advertido más temprano mediante una carta notarial.

Durante su presentación en la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, Bellido dijo que toda persona tiene derecho a presentar este tipo de recursos judiciales, pero que tras escuchar la argumentación que hizo la parlamentaria Ruth Luque (Juntos por el Perú) en contra de este pedido, decidió no recurrir a esta vía.

"Todo ciudadano tiene derecho a recurrir a recursos legales que amparan su derecho. Y respecto a ello, entendiendo la argumentación de la congresista Ruth Luque, me desisto públicamente de cualquier acción legal respecto a este tema que se ha planteado en la carta notarial", manifestó.

Además, el titular de la PCM reiteró sus disculpas por publicaciones ofensivas a las mujeres que publicó en sus cuentas de redes sociales en el pasado, atribuyéndolo, según dijo, a su juventud.

"Cuando uno es joven, hemos tenido algunas expresiones que no corresponden. De ese hecho pido las disculpas públicas", dijo.

Cabe mencionar que durante esta sesión, Guido Bellido evitó responder las preguntas relacionadas directamente a la denuncia hecha por Patricia Chirinos en su contra, indicando que el canal adecuado para hablar sobre este tema es la Comisión de Ética y no la Comisión de Mujer y Familia a la que fue invitado hoy.

Guido Bellido envió carta notarial a Patricia Chirinos

Hoy más temprano, se conoció que el jefe del Gabinete había enviado la semana pasada una carta notarial a la tercera vicepresidenta del Congreso para que se retracte de la acusación en su contra advirtiendo que de lo contrario podría entablarle una demanda por difamación.

En respuesta, la legisladora señaló que eso se trataba de una amenaza y una agresión más de parte del primer ministro.

"Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo", señaló en un comunicado.



Patricia Chirinos indicó que si Guido Bellido quiere negar las "frases ofensivas" que profirió contra su perssona y pretende victimizarse, entonces "queda clara que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento".











Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

Nuestros podcast

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.