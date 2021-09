La parlamentaria Patricia Chirinos invocó al presidente de la República, Pedro Castillo, a poner fin a la "novela de violencia y separe de su cargo al premier Guido Bellido. | Fuente: Andina-PCM

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), respondió este lunes a la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, donde se le exige retractarse de la denuncia en su contra por agresión verbal.



"Esto es una amenaza, una agresión más de parte del Premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo", señala el comunicado de la parlamentaria.



Patricia Chirinos indicó que si el premier Guido Bellido quiere negar las "frases ofensivas" que profirió contra su perssona y pretende victimizarse, entonces "queda clara que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento".



"Con sus expresiones sexistas y misógionas solo demuestra su machismo y gran desprecio por la dignidad de las mujeres", precisó la congresista.

La parlamentaria invocó al presidente de la República, Pedro Castillo, a poner fin a la "novela de violencia" y separe de su cargo al premier Guido Bellido.



"Su misoginia insulta al país. No sea cómplice de este actuar, señor Presidente. Las mujeres unidas de todo el Perú sabemos movlizarnos y tomar acciones cuando otros no se atreven a hacerlo", expresó Patricia Chirinos.



En agosto la congresista Patricia Chirinos reveló en RPP que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria y pedía la oficina de su padre.

