El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, defendió este martes al ministro del Interior, Luis Barranzuela, de los cuestionamientos en su contra y aseguró que es la persona indicada para dirigir el sector.



"Dejen trabajar al señor Barranzuela (...) la capacidad que tiene el señor Barranzuela para estar al mando del Ministerio del Interior creo que está aprobado, es un hombre que ha trabajado en áreas sensibles del país como Dircote, Dirandro, ha trabajado con la DEA, ha trabajado con la USAID, ha participado como perito criminalístico, ha participado como experto en lavado de activos y no le van a encontrar una sola mancha en su currículum", dijo a la prensa.



Al ser consultado sobre las numerosas sanciones disciplinarias de Luis Barrenzuela cuando estaba en la Policía Nacional del Perú, Guillermo Bermejo minimizó el tema y recomendó ver el lado bueno de las personas.



"Eso es otra cosa, imagínate, revisa y haz la comparación con otras personas que están dentro del cuerpo policial y vas a encontrar cosas muy similares (...) no lo descalifica, veamos los lados buenas de las personas", indicó.



Barranzuela no interferirá en juicio de Cerrón

Guillermo Bermejo también señaló que Luis Barranzuela no es su amigo y restó importancia al hecho que el ministro del Interior tenga la misma defensa legal que él en su juicio que afronta por terrorismo.



Además, el parlamentario aclaró que como Luis Barranzuela no podría interferir como ministro del Interior en el juicio de lavado de activos que afronta el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.



"¿Es un delito tener el mismo abogado que el señor Barranzuela? (...) Me parece una cosa inédita que ahora al no encontrar al señor Barranzuela ningún tipo de cuestionamiento vayan por el tema de su abogado. El tema del señor Cerrón está judicializado, es decir el Ministerio del Interior no tiene nada que hacer ahí. Y ahora sí les digo una cosa, es de muy mala fe creer que se tiene información privilegiada que se va a utilizar, los primeros que se van a dar cuenta son ustedes", afirmó.



