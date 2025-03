Gustavo Adrianzén: "Me sorprende que sin siquiera un diálogo previo me convoquen a una interpelación"

El jefe del Gabinete Ministerial dijo estar extrañado por la moción que impulsa el congresista Edward Málaga-Trillo; sin embargo, aseguró que acudirá a responder si esta iniciativa es aprobada en el Parlamento.

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, manifestó este miércoles su sorpresa por la moción de interpelación que impulsa el congresista Edward Málaga-Trillo. Según señaló, hubiera preferido que el mismo parlamentario lo llame para conversar.

"Al congresista que impulsa la interpelación también lo hemos recibido y me sorprende que sin siquiera un diálogo previo me convoquen a una interpelación que por lo menos hay 5 o 6 materias sobre las que quieren que yo rinda cuentas. Hubiera preferido que el congresista me envié una comunicación, me visite o me pida explicaciones sobre todo aquello", sostuvo en conferencia de prensa.

Adrianzén manifestó que de todas maneras acudirá al Congreso si es que los legisladores aprueban la moción de interpelación para que vaya a responder. No obstante, resaltó que el pliego de preguntas consta de 150 interrogantes.

"Yo respeto en extremo todas las iniciativas parlamentarias y naturalmente si ese es el caso, yo estaré en el pleno atendiendo esta interpelación que cuando se me entregó yo he leído aproximadamente 150 preguntas. Si le damos dos minutos por cada respuesta vamos a estar 5 horas, pero no importa si son 6 o 7 yo tendré que estar ahí", indicó.



Lo quiere en el Congreso

El parlamentario Edward Málaga-Trillo indicó ayer que ya cuenta con las 20 firmas para presentar la moción de interpelación que anunció contra el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, a fin de que dé cuenta sobre el trabajo que ha articulado el Gobierno para hacer frente a la criminalidad.

Málaga-Trillo señaló que ya cuenta con las 20 firmas necesarias para presentar el documento; sin embargo, espera que más legisladores se sumen a su iniciativa de invitar a Adrianzén para que dé “explicaciones al país”.

“Ya tenemos las 20, pero vamos a esperar a tener un poco más para estar con margen, hay varias comprometidas que tienen que seguir firmando mañana y luego está la pregunta de cuándo exactamente se presenta, porque dependiendo de eso los plazos para invitar a Adrianzén a dar explicaciones al país, podrían caer también en semana de representación", manifestó al programa 'Prueba de Fuego' de RPP.