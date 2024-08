Gustavo Adrianzén señala que "lamentablemente" no puede dar una fecha para la captura de Vladimir Cerrón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, titular del Gabinete Ministerial, indicó este miércoles que no puede dar un plazo sobre la captura del prófugo Vladimir Cerrón, quien participó de un evento de su partido Perú Libre, mediante una transmisión en video que se extendió por más de 40 minutos.

En declaraciones a la prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén indicó que la Policía Nacional está haciendo “esfuerzos muy grandes” y reiteró que se ha conformado un equipo especial para la búsqueda y captura de Cerrón, condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión a raíz del caso Aeródromo Wanka.

“Quisiera estar en condiciones de darles un plazo y una fecha, pero lamentablemente no puedo hacerlo, lo que sí estoy en condiciones es de afirmar categóricamente que la Policía Nacional viene haciendo esfuerzos muy grandes, se ha conformado un equipo especial de búsqueda y captura del ciudadano”, sostuvo.

"Así es como opera la criminalidad"

En cuanto a la participación de Vladimir Cerrón por video en un evento de su partido, el presidente del Consejo de Ministros señaló que de esta forma actúa la criminalidad en el país y que, si bien han estado “próximos” a capturarlo, pero no han logrado dicho objetivo hasta el momento.

“Lamentablemente así es como opera la criminalidad yendo a salto de mata, escapándose, hemos estado próximos a capturarlo, pero lamentablemente eso hasta el día de hoy no lo logramos, pero el largo brazo de la ley va a llegar hasta él y lo vamos a llevar a tribunales”, señaló Adrianzén.

El parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, indicó en vísperas a RPP que Vladimir Cerrón participó de un congreso de su agrupación política el último sábado, pero precisó que se trató de una grabación en video y que no fue en vivo.

“Esa imagen fue del sábado que tuvimos nuestro congreso y eso parece que fue un video grabado de él, de los últimos días. Ha sido grabado, no ha sido en vivo. Eso fue el sábado”, indicó el legislador, quien también indicó que Vladimir Cerrón envió un escrito a un evento posterior, el cual fue leído por su hermano, Waldemar, quien actualmente es segundo vicepresidente del Congreso.

No obstante, la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló en Canal N que la conferencia brindada por Vladimir Cerrón fue en vivo y que “no esperaban menos” de él. Asimismo, dijo que no conoce el paradero del prófugo y que no ha tenido comunicación con él recientemente.

“Creo que es público, este último domingo hemos tenido una asamblea nacional y hubo una comunicación y no esperábamos menos del doctor, que es líder y fundador”, manifestó.