Gustavo Adrianzén dice que se ha formado un “cuerpo especial de inteligencia y seguimiento” para la captura de Vladimir Cerrón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que se ha conformado un “cuerpo especial de inteligencia y seguimiento” para la captura del condenado por corrupción y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.



En el programa Las cosas como son de RPP TV, dijo, al igual que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, que el exgobernador de Junín se encuentra en territorio peruano. “Yo así lo siento, no creo que esté fuera del país”, aseguró.



Adrianzén Olaya indicó que el Ejecutivo no tiene previsto hacer cambios inmediatos en el equipo ministerial. “La presidenta [Dina Boluarte] es alguien que genera permanentemente confianza en el Gabinete. Eso no significa que no haga evaluaciones. Ella está sumamente involucrada con el quehacer de los 19 ministros. Y permanentemente está dando instrucciones”, explicó.



Ministerio de Seguridad Pública

Cuando se le consultó sobre el cambio de nombre del Ministerio del Interior por Ministerio de Seguridad Pública, una medida anunciada por la mandataria Boluarte en el mensaje a la nación del pasado 28 de julio, respondió.



“Obedece a una nueva entidad. En que casi todo el mundo se utiliza una fórmula como esta. No solamente es el nombre, también es meternos en la organización y trabajar con ella”, precisó.



Y añadió: “Esto forma parte de toda una estrategia de renovación integral. Es un cambio más profundo de una nueva cultura institucional”.

Vladimir Cerrón se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial, en octubre de 2023, lo condenara a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso Aeródromo Wanka.

En julio último, Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva contra el fundador del partido Perú Libre por incumplir medidas restrictivas dictadas en su contra como parte del proceso que se le sigue por el denominado caso Antalsis.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en un evento público. | Fuente: RPP