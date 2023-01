Bobbio | Fuente: Mindef

Gustavo Bobbio, exministro de Defensa, aseguró este miércoles que le han propuesto ser interlocutor entre los manifestantes para entablar un diálogo con el gobierno de Dina Boluarte. Esto serviría, según indicó, para lograr un alto al conflicto que se vive en el país desde el año pasado.

"Justo antes de venir, la doctora (no dio su nombre) me ha dicho vamos a conversar para ver la posibilidad de que represente al menos a la parte que ella representa. La doctora Andina representa a los manifestantes de Lima y una parte del Cusco. Por supuesto que sí (estaría dispuesto)", manifestó en una entrevista al programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Gustavo Bobbio señaló que analizará la propuesta y la agenda de los manifestantes antes de aceptar este puesto. También esperan que la derecha lo acepte como un posible interlocutor.

"Voy a preguntarle cuál es la agenda, lo que quieren y voy a decirles lo que no me parece. Luego, a pesar de que muchos me sindican como el que lo apuntó con una pistola a Pedro (Castillo), pero aceptan que soy interlocutor y la derecha también acepta, trataré de hacerles entender que el Perú es uno solo y que no podemos seguir perdiendo dinero y (que haya) muertos", puntualizó.

Pedro Castillo es responsable

El exministro afirmó que Pedro Castillo tiene responsabilidad de lo que pasa en el país y lamentó que nunca estuviera a la altura del alto cargo que tenía. En ese sentido, lamentó que el exmandatario nunca recogió los consejos que le dio.

"Él encarnó la voluntad popular, pero no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo quisiera haber grabado los consejos que le daba, pero nunca escuchó", sostuvo.

Por último, Bobbio no descartó la posibilidad de que gente de Sendero Luminoso y Movadef estaría detrás de las manifestaciones violentas que vivimos en el Perú.

"Entre los que han venido (a Lima) también hay gente del Movadef, Sendero. Pienso que sí debe haber, como también podría haber policías infiltrados de civil en las marchas", advirtió.

Moción de vacancia contra Boluarte

Un grupo de parlamentarios de izquierda hicieron oficial este miércoles una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por permanente incapacidad moral, según el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú.

En el documento se le señala como responsable de las muertes que se vienen produciendo en el país durante las manifestaciones de la población que exigen su renuncia en el cargo.

"Se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar, a pesar que nuestro pueblo sigue siendo literal y nefastamente masacrado. No hay otro término que se podría usar", se lee en parte de la moción de vacancia.

El pedido de vacancia fue tramitado hoy a las 6:15 p.m., vía correo electrónico, a mesa de partes virtual del Congreso. Se necesitan 66 votos para admitirla a trámite y luego se deben conseguir 87 votos para la destitución de Boluarte.