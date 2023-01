María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, criticó las recientes declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la VII Cumbre de la CELAC, en las que se pronunció sobre la situación política y social del país.

"En la (Cumbre) CELAC hemos tenido a muchos presidentes que han tocado el tema del Perú, evidentemente todos los que son del mismo grupo, la misma ideología (…) Lo que mencioné (en la entrevista) es que no meta sus narices en el Perú, así como nosotros no decimos nada de Chile porque no puede entrometerse en nuestro país", indicó.

En entrevista con RPP, la parlamentaria de Acción Popular señaló que en una reciente entrevista a un diario chileno -próxima a publicarse- ha descartado que el Congreso de la República o alguna otra institución del país haya perpetrado un golpe de Estado en contra del expresidente Pedro Castillo.

"Boric dice que acá estamos matando a todos los jóvenes que están saliendo a pedir demandas justas. Lo que yo le he dicho es que aquí se respetan los derechos humanos y que lo que está pasando en las calles es que no hay protestas pacíficas, que hay marchas violentas, que están cometiendo actos de terrorismo porque la narrativa es otra", agregó.

En otro momento, María del Carmen Alva cuestionó que este argumento sea compartido por presidentes de países como Colombia, México, Cuba, Nicaragua y Bolivia, pese a las "contundentes" explicaciones de la canciller peruana. Además, calificó de "firme" el discurso de la presidenta Dina Boluarte durante su participación virtual en este encuentro.

Como se sabe, el pasado martes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió al Gobierno de Dina Boluarte un "cambio de rumbo" ante la violencia "inaceptable" del último mes, en referencia a los más de 50 fallecidos que se han registrado desde que se reiniciaron las protestas antigubernamentales.

"No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas", indicó Boric durante su intervención en la Cumbre de la Celac.



Producto de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Vicecanciller Ignacio Higueras, transmitió al Embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno la manera que califican de irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la CELAC, a la mandataria Dina Boluarte.

"(El vicecanciller) le indicó que el rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la Presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El Gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática", se lee en la cuenta de la Cancillería en Twitter.

Canciller lamenta postura de algunos países

En el marco de la VII Cumbre de la CELAC, que tuvo lugar en Buenos Aires, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, se pronunció sobre las alusiones referentes a la situación actual que vive el Perú. Al respecto, diferenció la protesta pacífica de sectores históricamente marginados de “acciones violentas con intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional”.

Con relación a las muertes producidas en el marco de los actos de violencia, la Canciller Gervasi indicó que “la fiscalía investiga con total autonomía y acompaña a la Policía Nacional en las acciones para controlar la violencia y proteger la vida de las personas, de los 33 millones de peruanos que son las verdaderas víctimas de esta situación de violencia”.

En ese tenor, cuestionó que “algunos gobiernos, de países particularmente cercanos, no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica, al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”.

En su discurso ante las jefas y jefes de Estado y de gobierno de los países latinoamericanos y del Caribe, la Canciller dijo que el gobierno de transición del Perú espera que nuestra comunidad regional rechace toda medida dirigida a vulnerar la estabilidad e institucionalidad democrática en mi país, así como la utilización de la violencia indiscriminada y actos vandálicos. Asimismo, reitera la salida democrática e institucional que ha sido propuesta por la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte: elecciones generales adelantadas para el año 2024, para que el pueblo del Perú, de manera soberana y sin injerencia alguna, decida su futuro en paz y en libertad.

