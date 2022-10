Panorama general de la Sesión Plenaria en curso de la 52 Asamblea General de la OEA celebrada en Lima. | Fuente: AFP

El embajador Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, destacó la capacidad del Estado para organizar de forma "impecable" en Lima la 52° Asamblea General de la OEA con la participación de 24 cancilleres.

En Enfoque de los sábados, Harold Forsyth analizó los resultados de la línea de trabajo de la Asamblea de la OEA, que recogió el lema elegido por el Perú: "Juntos contra la desigualdad y la discriminación".

"Lo primero que se me viene a la mente la gran capacidad de organización que tienen los peruanos, ha sido un evento absolutamente impecable y congregar a 1 500 personas no es algo fácil. Todo funcionó como un reloj y eso demuestra que cuando los peruanos queremos hacer algo bien lo logramos", resaltó.

Harold Forsyth sostuvo que la desigualdad en el Perú siempre ha sido severa y que esta brecha tiende a crecer a partir de la pandemia de la COVID-19.

"La desigualdad trae consigo todo una cadena de males por ejemplo la delincuencia que arrecia, la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, la corrupción y todo el conjunto de elementos característicos del atraso que disminuyen nuestra calidad de vida y genera en la población una distancia con las autoridades, cuando no un discurso de odio", dijo.

Plan de acción contra la discriminación



Tras rechazar la discriminación en nuestro país, Harold Forsyth señaló que la OEA se busca eliminar la discriminación contra la mujer, contra el adulto mayor, contra las personas con habilidades diferentes y contra las personas que padecen enfermedades raras.

"Ayer por primera vez en la OEA hemos dado un plazo determinado para que la Organización elabore un plan de acción conjunto. Vamos a tener a que visibilizar a esos peruanos y peruanas, incluyendo niños, que padecen esta desgracia de tener enfermedades raras. Y como eso todo: democracia, respeto y protección a los derechos humanos, separación de poderes y protección a los más débiles, a los discriminados, a la comunidad LGTBI por ejemplo", expresó.

Asimismo, Harold Forsyth resaltó que la mayoría de Estados miembros de la OEA condenó la invasión "ilegal" de Rusia contra Ucrania.

Niega investigación contra Almagro

De otro lado, Harold Forsyth calificó de "fake news" la información de una supuesta relación íntima del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con otra persona de la plantilla del organismo y negó que exista una investigación interna por este hecho.

"Tomo eso como un fake news, porque no hay ninguna investigación. Si hubiera investigación, esa la tendríamos que hacer los países miembros y no ha habido investigación de ningún tipo. Es una información periodística simplemente, puedo decirle que no hay investigación", manifestó.

