Vacunación contra la COVID-19 | Fuente: RPP

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este martes que se implementarán centros de vacunación contra la COVID-19 en farmacias y boticas para inmunizar a personas mayores de 60 años cuando el país tenga suficiente stock de vacunas.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Cevallos indicó que el lunes se reunió con directivos de la asociación de farmacias y boticas, quienes le expresaron su disposición para contribuir en la vacunación contra la COVID-19.



"Ellos tienen cadena de frío garantizada, tienen un sistema computarizado, eso nos podría ayudar muchísimo, así que con ellos en cuanto tengamos el stock de vacunas suficiente vamos también a implementar centros de vacunación en las farmacias", afirmó.



Hernando Cevallos explicó que la eventual vacunación contra la COVID-19 en farmacias forma parte de una descentralización de las estrategias del Minsa. Esto debido a que hay adultos mayores que no se pueden movilizar o que viven en lugares alejados a los vacunatones.

"El 80% de las personas que fallecen en UCI son mayores de 60 años (...) todavía nos queda un millón 200 mil que no están con las dosis. Además, hay una responsabilidad del Minsa de llegar a ellos, no solamente incrementando la publicidad de la necesidad de la vacuna, sino que hay que ir a buscarlos casa por casa. Esta es la población que se nos va a complicar o morir si no está vacunada", aseguró.



Vacunación de maestros

El ministro Hernando Cevallos precisó que de acuerdo a la disponibilidad de vacunas entre la última quincena de septiembre o en la primera semana de octubre los maestros de zonas rurales y urbanas recibirían la vacuna contra la COVID-19 para permitir el retorno a clases presenciales.



"Lo digo porque en el mes de septiembre así como nos ha llegado 8 millones en el mes de agosto, estaría previsto la llegada de 13 millones, y en el mes de octubre tenemos previsto la llegada de 16 milones de vacunas. Entonces octubre, noviembre y diciembre sí vamos a tener más o menos esa misma cantida, entonces nos va a permitir en ese momento vacunar a los maestros de todo el país", dijo.





NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El Dr. Elmer Huerta nos explica cuáles son las características de la variante Lambda, considerada la predominante en nuestro país. ¿Qué dicen los estudios científicos sobre ella? ¿Cómo se compara con las otras variantes del coronavirus?

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.