El CONAGERD es el órgano de máximo nivel de decisión política y estratégica ante desastres naturales | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Melina Mejia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó hoy, sábado, a través de Twitter, que este domingo el Ejecutivo convocará a la primera sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD).

"La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) convocará este domingo 12 de marzo a la primera sesión del CONAGERD", señala el comunicado.

Cabe resaltar que el CONAGERD es el "órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica para la funcionalidad de los procesos" ante desastres naturales.

Asimismo, el SINAGERD fue creado en febrero del 2011 a través de la Ley N° 29664 como un "sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo" cuyo fin es "identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos (...) ante situaciones de desastre".



📢 El #INDECI comunica a la opinión pública, respecto a la situación de #Emergencia en varias zonas del país a causa de las 🌧 #LluviasIntensas y sus peligros relacionados, lo siguiente👇: pic.twitter.com/vtQCbPZX21 — INDECI (@indeciperu) March 11, 2023

Exhortación a Gobiernos regionales

Por otra parte, Indeci exhortó a los gobiernos regionales y locales a mantener en sesión permanente las Plataformas de Defensa Civil y Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres "con la finalidad de atender de forma oportuna y coordinada las emergencias que se presentan".

Además, Indeci señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) "realiza de manera permanente un monitoreo de los peligros, emergencias y desastres" con "información oficial" proporcionada por los gobiernos regionales, locales y sectores "para la oportuna toma de decisiones".

Senamhi da detalles sobre ciclón Yaku

El presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Guillermo Baigorria, precisó ayer, en conferencia de prensa, que el fenómeno denominado 'Yaku' es un ciclón, no un huracán, y precisó cuál es el nivel de afectación que tiene en este momento en la región norte del país.

"El ciclón es una baja circulación que tiene un movimiento circular de vientos y en este caso, como no está organizada, en la parte superior de la atmósfera tampoco tiene otro componente. Entonces, esto no es un huracán, los vientos no llegan a esas velocidades, pero el huracán tiene tanto el movimiento de arriba como abajo, entonces lo hace organizado y que las velocidades sean mucho más altas", declaró en conferencia de prensa.

"En este caso solamente tenemos la circulación de abajo, pero no la superior. Sin embargo, si bien es cierto el núcleo del ciclón no está en la costa, pero sí los brazos que están trayendo las temperaturas altas del mar que son inusuales en estas épocas y la humedad del océano. Estos brazos no están trayendo esos vientos con esas masas de áreas calientes y húmedas es lo que está ocasionando todo este viento y tormentas que existen", añadió.