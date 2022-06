Internacionalista Miguel Rodríguez Mackay es designado jefe de asesores del Midagri

Internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay. | Fuente: Andina

Nuevas designaciones en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se hicieron oficiales este miércoles en los cargos de jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial y de la secretaria general de la cartera, según resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano.

El titular del sector, Javier Arce, designó como jefe de asesores de su despacho al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, conocido por sus participaciones en difrentes medios de comunicación con análisis de la coyuntura mundial.

Asimismo, el ministro Arce nombró como secretario general del Midagri a Eric Franklin Paz Meléndez, quien en febrero de 2022 fue designado como viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), cargo al que renunció tres días después de su nombramiento.

Paz Melendez también se desempeñó como secretario general del Mininter en noviembre de 2020, durante la breve gestión de Gastón Rodríguez, cuando integró el gabinete designado por Manuel Merino al asumir la presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra.

La salida de Paz Melendez del viceministerio del Mininter se dio luego críticas a su designación, como la de la congresista Ruth Luque, vocer de Juntos por el Perú.

“Designación del Sr. Eric Paz Meléndez como Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, exfuncionario del gobierno de Manuel Merino de Lama, no expresa compromiso con justicia y memoria. Solicito su remoción”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

Javier Arce descarta renunciar

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce, descartó el martes que haya presentado su renuncia al cargo a raíz de los cuestionamientos en su contra frente a la crisis alimentaria. Además, negó tener algún proceso judicial abierto ni impedimento de salida del país.

En entrevista con el programa Todo se sabe de RPP, Javier Arce calificó de "juego sucio" el informe de Cuarto Poder donde se revela que él tiene la condición de reo libre en un proceso por estafa genérica iniciado en junio del 2021.

"No lo he pensado, lo que he pensado es consolidar la verdadera transformación del Perú al lado de nuestros hermanos agricultores, no defraudar la confianza del presidente de la República", dijo sobre una eventual renuncia al cargo. "No, no lo he hecho", insistió ante la consulta si presentó su carta de dimisión para la consideración del jefe del Estado.

Javier Arce resaltó que se siente capacitado para el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego porque, aseguró, conoce el sector. "Me siento con la suficiente capacidad para poder solucionar y prevenir el gran problema alimentario con agricultura familiar", sentenció.